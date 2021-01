“Ahí tenemos una prueba del engaño más grande y cruel de la historia de la humanidad”, se lee en las publicaciones que incluyen el video, que circula en distintas versiones, la más larga de 4:15 minutos, en Facebook (1, 2, 3), Twitter (1, 2) e Instagram. El material también circula por WhatsApp, y consultas sobre su autenticidad llegaron al correo electrónico de AFP Factual.

La secuencia apareció por primera vez en redes sociales cuando comenzó la campaña de vacunación contra el covid-19 en varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile y Argentina.

Captura de pantalla hecha el 8 de enero de 2021 de un video publicado en Facebook

A continuación, la verificación de los fragmentos incluidos en el video viralizado.

1. Vacuna de Pfizer “hecha en China”

La primera de las imágenes de la secuencia muestra una foto de un producto con el logo de Pfizer. “Coronavirus Vaccine COVID-19. Vaporizer Cartridge” (Vacuna contra el coronavirus COVID-19, cartucho vaporizador), se lee en la etiqueta. Debajo, a la derecha se alcanza a leer la inscripción “Made in China”, que es destacada en letras rojas sobreimpresas en el video.

Captura de pantalla realizada el 6 de enero de 2020 de un video viral en Facebook

Sin embargo, como analizó en diciembre pasado el equipo de verificación de la AFP en Rumania, Pfizer no fabrica tal producto.

La primera pista de que no se trata de un producto auténtico está justo debajo del logo de Pfizer. Allí un texto en inglés dice: “Los que hicieron la píldora para la erección”. Esta es una alusión irónica al Viagra, un medicamento creado por Pfizer para tratar la disfunción eréctil. La empresa no utiliza esta expresión en la comunicación pública.

Un portavoz de Pfizer, contactado por la AFP por correo electrónico, dijo: “La imagen no muestra un producto real”.

El dispositivo de la foto es muy similar a un cartucho de repuesto para vaporizadores utilizados para fumar.

Además, el texto del paquete dice: “Dosis única”. Según este comunicado de prensa emitido por Pfizer el 9 de noviembre de 2020, la vacuna para el covid-19 se administra en dos dosis, lo que significa que la vacunación está completa cuando se han administrado ambas inyecciones.

La vacuna Pfizer BioNTech fue aprobada en el Reino Unido el 2 de diciembre de 2020 y por la Agencia Europa de Medicamentos para su uso por parte del público en general en la Unión Europea el 21 de diciembre. En Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) la autorizó un día después, por “interés sanitario en emergencias”.

Esta vacuna no es un vaporizador. Es un vial que contiene varias dosis, que deben diluirse antes de la inyección. Según el sitio web de la compañía, se fabrica en Estados Unidos y Bélgica, no en China, como se afirma en el video viralizado.

2. La ministra de Salud de Ontario

A continuación, el video muestra una breve secuencia donde una mujer parece estar recibiendo una vacuna pero con una jeringa sin aguja.

Una búsqueda inversa en Google hecha con una captura de pantalla revela que la protagonista es Christine Elliot, ministra de Salud de Ontario, Canadá, y que fue grabado durante una campaña de vacunación contra la gripe, el 30 de octubre de 2019.

En un video del mismo momento grabado desde otro ángulo se distingue claramente cómo la ministra recibe una inyección en el brazo derecho, a diferencia de la imagen del video viralizado, donde esto no se percibe.

Comparación realizada el 6 de enero de 2021 entre una captura de pantalla del video viralizado en Facebook y otra de un video publicado por CTV News en 2019

Una foto tomada desde un tercer ángulo, publicada por la cadena de farmacias que fue escenario de la campaña, también muestra el momento en que la ministra recibe la inyección.

Captura de pantalla realizada de una publicación en Twitter de 2019 y ampliación de la jeringa

La jeringa se asemeja mucho a las denominadas “safety needles” (jeringas de seguridad), diseñadas para reducir el riesgo de contaminación y eliminar el contacto directo del usuario con la muestra de sangre.

En el siguiente video demostrativo de un fabricante puede verse la misma tapa de seguridad de color rosa, que permanece apoyada sobre la jeringa cuando se inyecta al paciente.

Como verificó la AFP, este tipo de jeringas han sido utilizadas por figuras públicas como Mike Pence en Estados Unidos.

3. Vacunación en Israel

En otro fragmento del video se observa a un hombre que aparentemente es vacunado “sin aguja ni carga” en la jeringa.

Captura de pantalla realizada el 7 de enero de 2020 de un video en Facebook

Como ya verificó la AFP, esta secuencia fue cortada y sacada de contexto. El funcionario israelí Beni Ben Muvchar primero recibió la vacuna y luego volvió a simular el momento para grabar un mensaje en el que cita al servicio de salud responsable de la vacunación.

El portal de noticias Rotter.net publicó el video completo, de 1:11 minutos, en el que se puede ver a la misma enfermera vacunando al oficial israelí, esta vez presionando el émbolo de la jeringa y con una aguja visible.

La publicación, del 24 de diciembre, afirma que la noche anterior había publicado un vídeo del jefe del Consejo Regional de Mevoot Hermon, Beni Ben Muvchar, “en el que una enfermera parece sostener una jeringa sin aguja y sin material inmunológico”. A continuación, el portal de noticias aclara: “Resultó que la parte que se distribuyó es una parte cortada. Ben Muvchar fue vacunado frente a las cámaras, pero se le pidió que hiciera una foto otra vez y mencionara ‘Clalit’ [NDLR: una de las organizaciones de servicios de salud del Estado de Israel]”.

El protagonista de la escena también publicó la secuencia completa en Facebook. “A todos los interesados, ayer recibí una vacuna contra el coronavirus. Respondí al pedido de Clalit khllyt para decir unas buenas palabras y se hizo viral. La grabación completa está ante ti”.

4. El alcalde de Londres

En el minuto 0:59 del video se incluye una foto en la que un hombre parece estar recibiendo una vacuna con una jeringa que aún tiene puesta la tapa de seguridad.

Captura de pantalla realizada el 6 de enero de 2021 de un video publicado en Facebook

Una búsqueda inversa de la captura de pantalla del video revela que en realidad la foto fue publicada originalmente el 28 de septiembre de 2020 por el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

“Se acerca la temporada de gripe. Si usted o alguien que conoce tiene derecho a recibir una vacuna contra la gripe, recuerde que puede obtenerla gratis en su farmacia local o en el consultorio médico de cabecera”, escribió el mandatario.

AFP Factual no pudo dar con otro registro, foto o video, del momento de la vacunación. Sin embargo, el 2 de octubre de 2020, un portavoz del alcalde dijo al equipo de verificación inglés de Full Fact: “El alcalde recibió su vacuna contra la gripe en una farmacia local el lunes [28 de septiembre de 2020]. La foto fue tomada justo antes de que le pusieran la inyección, por lo que la tapa aún está en la aguja”.

En la imagen puede verse al alcalde arremangándose la camisa en el brazo izquierdo.

Khan acostumbra publicar en sus redes sociales fotografías donde se lo ve recibiendo la vacuna contra la gripe, como lo hizo en 2016, 2017 y 2018.

5 y 6. Jeringas retráctiles

Varias de las secuencias incluidas en el video viral muestran agujas que “desaparecen” una vez insertadas en el brazo de una persona.

Capturas de pantallas realizadas el 8 de enero de 2020 de un video publicado en Facebook

Como verificó la AFP en diciembre pasado, el primer fragmento fue tomado de una emisión de la BBC. En su sitio web, la cadena británica explica: “Este vídeo se emitió ayer [NDLR: 16 de diciembre] en la BBC. Las imágenes son genuinas y muestran a los profesionales de la salud usando una jeringa de seguridad, en la que la aguja se retrae dentro del dispositivo después de su uso”.

La BBC agrega que estas jeringas “se han usado de forma generalizada durante más de una década. Protegen al personal médico y a los pacientes de lesiones e infecciones”.

La segunda secuencia de este tipo en la publicación viral fue grabada en Puerto Rico. La búsqueda inversa de una captura de pantalla permite dar con el video original publicado en el sitio web del informativo Noticentro.

A partir del minuto 1:35 de la emisión puede verse claramente cómo la aguja se inserta en el brazo del paciente y luego, al ser retirada, se retrae dentro de la jeringa.

La OMS recomienda el uso de estas “jeringas retráctiles” desde hace al menos cinco años. Un análisis sobre este tipo de jeringas publicado por la asociación francesa Grupo de Trabajo sobre el Riesgo de Exposición de los Cuidadores (GERES), explica que tienen un “sistema que automáticamente retrae la aguja en el cuerpo de la jeringa al final de la inyección, simplemente presionando el émbolo”.

El funcionamiento de estos dispositivos puede verse en el siguiente video de un fabricante, donde muestra cómo la aguja “desaparece” al meterse dentro de la jeringa al finalizar la aplicación.

7. El enfermero de Texas

En otro de los fragmentos del video, aunque sí se ve claramente la aguja, no parece que quien aplica la vacuna presione realmente el émbolo de la jeringa.

Captura de pantalla realizada el 7 de enero de 2020 de un video en Facebook

En el fondo de la escena se alcanza a ver el logo del University Medical Center de El Paso, Texas. Una búsqueda de este nombre junto al término “vaccination” (vacunación) en Google lleva a reportes periodísticos (1, 2) que señalan que, a diferencia de otros trabajadores sanitarios vacunados el 15 de diciembre pasado contra el covid-19, este hombre, un enfermero, no recibió la dosis completa de la vacuna.

El 16 de diciembre de 2020, la universidad emitió un comunicado informando que el protagonista de la escena viralizada es un enfermero, y que ante la polémica causada por el video, el hombre fue vacunado por segunda vez ese día.

“El enfermero tendrá que volver después de tres semanas para recibir su segunda dosis”, agrega el texto, que incluye una foto de la segunda aplicación de la vacuna.

8. La vacuna de Kamala Harris

Otra de las protagonistas es la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, quien recibió la vacuna contra el covid-19 el 29 de diciembre de 2020. En el fragmento de ese momento que se viralizó en redes no se puede ver aguja alguna en la jeringa con la que se inyecta a Harris.

Sin embargo, como ya verificó la AFP, un video en alta definición de la misma escena (hallado por el sitio italiano Open) permite ver la jeringa y distinguir la aguja utilizada para inyectar la vacuna.

Tomado por la agencia Associated Press el 29 de diciembre de 2020, el video fue publicado en YouTube por Los Angeles Times. La jeringa es claramente visible en los segundos 13 y 29.

Captura de pantalla realizada el 7 de enero de 2020 de un video de YouTube y ampliación de la jeringa

Captura de pantalla realizada el 7 de enero de 2020 de un video de YouTube y ampliación de la tapa de protección

9. Vacunación en Buenos Aires

Otro de los fragmentos que denuncian con ironía que se vacuna “sin jeringas” muestra a Macarena Barrios, trabajadora de limpieza del hospital provincial Isidoro Iriarte de Quilmes, Buenos Aires, quien recibió una dosis de la Sputnik V el 29 de diciembre de 2020.

Aunque en la secuencia viralizada efectivamente no se alcanza a ver la aguja, en otro video de la misma escena, grabado desde otro ángulo, ésta se distingue claramente, como se puede observar a continuación.

Comparación realizada el 7 de enero de 2021 entre un video en Facebook y otro publicado en el portal El Suburbano Digital

10. Anthony Fauci vacunado

El video viral pone en duda que Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, haya recibido la vacuna contra el covid-19. Como “prueba” se lo muestra en una entrevista posterior hablando sobre la inyección, y tocándose el brazo derecho, cuando la vacuna fue colocada en el lado izquierdo.

Captura de pantalla hecha el 5 de enero de 2021 de un video publicado en Facebook

Anthony Fauci recibió la vacuna del laboratorio Moderna, desarrollada en colaboración con el NIAID, el 22 de diciembre pasado en un evento de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en el que otros tres funcionarios y seis trabajadores sanitarios de esa institución recibieron la vacuna. CNN cubrió el momento, que fue retransmitido por numerosas emisoras.

El video viral tomó una entrevista que el canal CBSN hizo a Fauci un día después de recibir la vacuna. Allí el funcionario explica que durmió bien y que solo sentía una leve molestia en el lugar de la inyección, tocándose el brazo derecho.

Se desconocen las razones por las que Fauci graficó una molestia señalando su brazo derecho, pero no es prueba que no haya recibido la vacuna. En este video, de hecho, puede verse el instante en que Fauci es inoculado.

El fotógrafo de la agencia AP Patrick Semansky estuvo presente en el evento y tomó una serie de imágenes de la vacunación de Fauci.

Anthony Fauci se prepara para recibir su primera dosis de la vacuna Moderna en Washington el 22 de diciembre de 2020 (Patrick Semansky / Pool / AFP)

11. ¿Una vacuna con la ropa puesta?

El video viral muestra luego a una enfermera con guantes inclinada sobre un hombre mayor con mascarilla, y la inscripción irónica “Es tan efectiva… que incluso te la puedes poner con la ropa puesta”.

Captura de pantalla hecha el 5 de enero de 2021 de un video publicado en Facebook

Una búsqueda inversa de la imagen permitió dar con su origen: fue tomada en la primera ronda de vacunación en el Northern General Hospital de Sheffield, Reino Unido, el 8 de diciembre, como se puede leer en las coberturas del Yorkshire Times y The Sun. El paciente se llama Anthony Moore, tiene 82 años, y fue el primer hombre de Yorkshire del Sur en recibir la vacuna para prevenir el covid-19.

This week we were proud to have become one of the first NHS Trusts in the country to provide the #COVID19Vaccine to patients aged 80 and over as part of the biggest mass vaccination programme in NHS history



Read more: https://t.co/Kn7jjDi70N pic.twitter.com/sxXMISLuCs

— Sheffield Hospitals (@SheffieldHosp) December 11, 2020