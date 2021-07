Mientras escasean las vacunas anticovid, aparecen los grupos negacionistas y se apuesta por no elegir la dosis de preferencia, un medio de comunicación abogó en su línea editorial que solo se vacune con la Pfizer, generando una avalancha de cuestionamientos por sus argumentos falaces.

Una ignorancia supina o un aparente boicoit al proceso de vacunación… se desconoce qué llevó al diario 5 Días a publicar este lunes su editorial titulado “Hay que vacunar sólo con Pfizer”. En su posición cuestiona la eficacia de las otras vacunas y resalta las bondades de las “made in USA”.

El editorialista de dicho medio es el reconocido periodista Cristian Nielsen, mientras que el director asociado es el renombrado conferencista Benjamín Fernández Bogado y el director es Enrique Rodríguez.

Ante la avalancha de críticas, 5 Días eliminó su publicación en su edición digital y también los posteos en las redes sociales https://www.5dias.com.py/editorial/hay-que-vacunar-solo-con-pfizer. Sin embargo, aún puede leerse acá: https://issuu.com/editorialdenegocios.com/docs/5d05jul2021/8

La publicación

“Hay que vacunar sólo con Pfizer”

Concentrémonos en vacunar con sueros norteamericanos. Que no nos alcance la imbecilidad ideológica que abruma a los argentinos.

El activo más importante que debe trabajar el Gobierno es elevar el porcentaje de ciudadanos inmunizados contra el virus chino. La llegada de las vacunas Pfizer es un paso adelante importantísimo. No es gratuita la preferencia que la comunidad médica tiene por esta vacuna norteamericana, sitial que comparten Moderna y Janssen. Estos tres sueros tienen la característica de actuar a través del denominado “ARN mensajero”, una tecnología completamente nueva en vacunas que no sólo aumenta la efectividad del suero sino que permite una rápida adaptación a nuevas variedades. Esta última característica es la que marcará la cancha en los próximos años en materia de Salud Pública, de manera que si es posible conseguir las mejores herramientas para enfrentar esos desafíos, ¿por qué no hacerlo?

Los primeros países en alcanzar un alto grado de inmunización con las vacunas norteamericanas no se libraron, sin embargo, de rebrotes que hasta ahora siguen apareciendo. Un caso emblemático, aparte de EE.UU., es Israel, que luego de sufrir dos picos, alcanzó un piso en abril pasado al completar la vacunación del 67% de su población con dos dosis de la Pfizer. La cantidad de decesos diarios, desde abril, iba de 1 a 10 y desde el 10 de junio pasado quedó congelada, acumulando ya diez días sin una sola muerte. En cambio Chile, que aplica vacunas Sinovac, Astra Zeneca, Pfizer y Cansino, registra un promedio diario de 2.000 casos con, en un solo día, 56 decesos. Argentina, el viernes pasado, tuvo más de 21.000 casos con 469 decesos, acumulando u total de 94.000 fallecimientos. Allí usan las vacunas rusas, chinas, indias y AstraZeneca. Saquemos cuentas y hagamos hasta lo imposible para inmunizar con las vacunas norteamericanas.

Que no nos alcance la imbecilidad ideológica que abruma a los argentinos.







Reacciones

El abogado Diego Correa criticó que “el panfleto autodenominado “diario 5 días” tuvo que bajar la publicación de un editorial vergonzoso, lleno de prejuicios, xenofobia y hasta valoraciones pseudo científicas. Qué jodido es que medios como éste publiquen con tanta irresponsabilidad flagrante desinformación”.

El panfleto autodenominado “diario 5 días” tuvo que bajar la publicación de un editorial vergonzoso, lleno de prejuicios, xenofobia y hasta valoraciones pseudo científicas. Qué jodido es que medios como éste publiquen con tanta irresponsabilidad flagrante desinformación. pic.twitter.com/d3J7pwUn20 — Diego Correa (@diecorrea1) July 5, 2021

El alto nivel ideologizado de nuestra prensa brilla por su falta total de yodo.



Esto es para coleccionarhttps://t.co/4t4g0oD4oi — angatupyrytau (@angatupyrytau) July 5, 2021

Para quienes como yo se quedaron con las ganas de leer el editorial de 5 días. He ahí el impreso. pic.twitter.com/8dAi7uZvdJ — Roberto Coronel (@rhcoronel) July 5, 2021

El periodista Ricky Alderete tuiteó: “Es peligroso y un atentado directo a la Salud Pública que desde la editorial de un medio insten a vacunarse solo con una de las vacunas, por el origen del país que la fabricó. La mejor vacuna es la que está disponible. Punto”.

Es peligroso y un atentado directo a la Salud Pública que desde la editorial de un medio insten a vacunarse solo con una de las vacunas, por el origen del país que la fabricó. La mejor vacuna es la que está disponible. Punto. — Ricky A (@rickyalderete) July 5, 2021

Otros ciudadanos y portales de prensa recordaron que la mejor vacuna es la que te toca.

La mejor vacuna es la que te toca ‼No hagas caso a los fake news, venga de donde venga. Vacunándonos es la única manera de acabar con esta pesadilla — Brian (@briancaceresv) July 5, 2021

¡LA MEJOR VACUNA ES LA

QUE TE TOCA Y PUNTO!

/ づ#L25 — LATITUD 25 (@EnLatitud25) July 5, 2021

Es criminal usar cualquier tipo de recurso que quiera frenar la campaña de vacunación. La gente se muere todos los días.

La mejor vacuna es la vacuna que hay. — Vero Ibarra (@iamveroibarra) July 5, 2021

El editorial de “5 días”, (escrito por 3 tipos high and drunk y atragantados con hot dogs), pide a los paraguayos, que sufrieron la muerte de más de 13 mil personas, y siguen en riesgo, que solo elijan UNA marca de vacuna.



A ese equipo de redacción le alcanzó la imbecilidad. — José (@JOSEESCAURIZA) July 5, 2021

El Ministerio de Salud insta a la población a no elegir una vacuna de preferencia y recuerda que la mejor es la que te toca.