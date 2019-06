La marcha campesina llegó una vez más hasta el centro capitalino. Calles bloqueadas. Conductores enojados. Embotellamiento. Sandra Soledad Franco (32) sabía que llegar al salón de belleza que tiene a su cargo, ubicado en Yegros casi 25 de Mayo sería complicado tanto para ella como para el staff de ocho mujeres que la acompañan y mucho más para los clientes.

“De ida al trabajo tengo dos horas para pensar en el colectivo, de Piquete Cué al centro, y ese día llegué más tarde porque le llevé a mi mamá al hospital. Pensé mucho qué hacer, cómo hacer para abrir el salón sin que se enojen, porque el día a día es lo que a mí también me da de comer y yo entiendo el reclamo de ellos”, recordó la joven en contacto con HOY.

Llegó hasta el local y estaban apostados los manifestantes en el acceso. Sandra decidió recurrir al diálogo en guaraní para pedir permiso, explicarles su situación y que la peluquería pueda funcionar pese a la manifestación, que sus chicas ya estaban encerradas esperando poder trabajar.

“Al principio no me hablaron, no me hicieron caso después uno de ellos ya anciano me miró y me escuchó sin enojarse y no sé como se me ocurrió ofrecerles el corte a 5.000 cada uno y les encantó la idea”, relató.

Finalmente, fueron los mismos manifestantes quienes les ayudaron a abrir el negocio, tomaron sus turnos y recibieron el corte de cabello por 5.000 guaraníes.

Tentados por la oportunidad de llevar un nuevo corte, los que no tenían el monto ofrecieron a cambio mandioca y mandarinas para el consumo de las trabajadoras. Lo que terminó en un plato de mandi’o chyryry para cada una y así ahorrar gastos del almuerzo, con postre natural incluido.

Cada corte en Sole Coiffure está a G 30.000 y pensando fríamente es una pérdida de ganancia para la profesional pero aseguró, que la satisfacción de todo lo que se generó al entrar en contacto con los campesinos, hablar con ellos y conocer su realidad, no tiene precio.

“Primero entraron cinco, después para el mediodía ya eran 20 y cada uno me contaba su testimonio de vida y en serio me dieron ganas de llorar todo lo que pasan, todo el esfuerzo enorme que hacen para la siembra y el cultivo y que después no ganen nada y de eso viven”, reflexionó.

Sandra sabe que las facturas de luz, agua y el alquiler se tendrán que pagar con fecha de vencimiento sobre los talones pero optimista confía en que “Dios proveerá” y que todo tendrá su recompensa.

“Para mí esta es una oportunidad porque con las chicas nos sentimos muy bien haciendo esto, con humildad y poniéndonos en el lugar del otro y para más haciendo nuestro trabajo”, señaló.

Cada corte de cabello está 30.000 guaraníes y al día, el salón debe recaudar al menos 500 mil guaraníes para cubrir los gastos de servicios y la joven si bien admite estar preocupada sabe que saldrá adelante en este negocio al que apuesta hace tres años.

“Como una trabajadora espero que se ablande el corazón del gobierno, es una burla por lo que pasan estas personas y en serio necesitan apoyo en el campo”, puntualizó y continuó con su trabajo no sin antes agradecer por la inesperada repercusión que tuvo una foto tomada en su local mientras trabajaban, fue publicada en redes y se volvió viral.