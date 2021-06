La joven Alejandra González publicó hace unos días en su cuenta de Twitter un video grabado a su abuela, la profesora Doña Úrsula, y al médico Aníbal Filártiga en el patio de su casa. “Hoy mi abuela me pidió que le ayude a hacer un material para incentivar a la gente a vacunarse, idea de ella y del Dr. Aníbal Filártiga… en GUARANÍ ya que ella es mbo’ehára”, escribió. El posteo fue compartido masivamente y el material se viralizó por WhatsApp y otras redes sociales.

En el video se observa que el médico visita a la profesora y le consulta si ya recibió la vacuna contra el Covid-19, a lo cual ella responde que no porque teme recibir la dosis. Ante esto, el doctor recuerda que ella como docente debe dar el ejemplo y resalta que el coronavirus es el que mata, no así la vacuna.

Filártiga insta tanto a la docente como a los demás adultos mayores a pedir a sus hijos o nietos a que los registren en la página web vacunate.gob.py y que luego los acerquen a los vacunatorios. “Tenés que registrarte y tus hijos pueden llevarte, aunque sea en carreta, a caballo, pero tenés que irte a vacunar. Así solo se logrará una solución a fondo. Vayan a vacunarse”, remarca.

En entrevista con radio Universo y canal Gen, el médico Aníbal Filártiga comentó que las campañas institucionales no llegan y solo potencian el desencanto al cual cayó la ciudadanía. Por ello, en una noche de insomnio le surgió la idea de hacer un video para promocionar la vacunación y que lo hizo de forma espontánea con la ayuda de una prima suya. “El ataque debe ser frontal y masivamente en la población urbana, sin importar la edad. Así conseguiremos la inmunidad de rebaño”, agregó.

El profesional médico destacó el uso del guaraní en las consultas de los pacientes, por lo que en este caso utilizó ese idioma para dirigirse a la población objetivo.

“En un país con 7 millones de habitantes, con un poquito más de inteligencia, esto se hubiera manejado mucho mejor. El único que se tuvo a nivel de relaciones exteriores es que las donaciones llegaron a salvarnos desde el inicio de la pandemia”, comentó además.

Filártiga indicó que la ciudadanía está desencanta porque no existe un norte específico y que con la pandemia comenzó una corrupción inducida, de las personas que no eran corruptas pero que cayeron también en esa práctica irregular al vacunarse cuando todavía no les tocaba. “Hay una buena partida de senadores vacunados, solo de algunos se dieron a conocer. Me juego a que hubo vacunación VIP”, lanzó.

El entrevistado sostuvo que el exministro de Salud, Julio Mazzoleni, fue soberbio al pensar que podía afrontar la pandemia solo y perdió la oportunidad de pedir al Ministerio de Hacienda cinco técnicos idóneos para manejar las licitaciones, pero “creyó que iba a poder con el equipo contaminado del Ministerio de Salud”. “Se perdió un año, teníamos que tener mil camas, remedios para mil internados en terapia UTI, eso es inutilidad, tenemos un presidente inútil y ausente. Tenemos un fantasma que solo anda en helicóptero. Es una vergüenza”, arremetió finalmente.