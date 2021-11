Desde hace unos días circula a través de redes sociales y grupos de WhatsApp una particular fotografía en la que se observa a una mujer cargando varias botellas de cerveza entre sus brazos.

Según se supo después, la imagen fue captada en la zona de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, luego de producirse el vuelco de un camión que transportaba cajas de cerveza.

La protagonista de la foto es Patricia Gauto, una mujer de 31 años que sin darse cuenta cobró gran notoriedad y se hizo viral tras ser captada ‘in fraganti’ llevando consigo algunos de los productos que cayeron al asfalto.

Según menciona en su Twitter el medio Oviedo Press, Gauto decidió hablar tras lo ocurrido y explicó que casualmente estaba pasando por el lugar con una prima cuando tuvieron problemas para avanzar con el vehículo, por lo que decidieron bajarse para observar lo que había sucedido en el camino.

Fue así como descubrió que el camión había sufrido un accidente y obstaculizaba el tránsito. En ese interín, varias personas ya habían aprovechado la ocasión para llevar botellas y cajas de cerveza, de acuerdo a lo que indicó.

En una entrevista con el diario Extra mencionó que decidió agarrar algunas botellas tras “la liga” que le hicieron, ya que en principio tenía ciertas dudas. Asimismo, confirmó que antes de eso le había preguntado a uno de los policías presentes en el lugar y éste le dijo que “el chofer dio permiso” para que lleven las cervezas.

“Los memes me hacen reír pero lo que me molesta es que me traten de ladrona de cervezas porque no soy”, afirmó al medio escrito.

Gauto también dijo sentirse incómoda por la situación ya que la viralización de su imagen molestó a sus padres y su familia, además de que varios negocios -incluyendo bodegas y supermercados- están utilizando la fotografía en cuestión para hacer bromas y a la vez ofrecer sus productos.

También dijo que le preocupa la sobreexposición que sufrió con todo el asunto y que le sorprendió la gran cantidad de meses que fueron creados tras el episodio. Finalmente, pidió disculpas a sus familiares y amigos por haberse expuesto de esa manera.