El lunes pasado, la red Globo de Brasil estrenó su nueva telenovela “Nos tempos do Imperador”, cuyos temas históricos elegidos para abordar en esta nueva superproducción brasileña figura la lucha abolicionista, los primeros actos de los derechos de las mujeres y las causas que llevaron a la Guerra contra el Paraguay. Es en este último punto que generó polémica al presentarse al Mcal. Francisco Solano López como un amenazante invasor.

En uno de los adelantos de la novela se observa un encuentro entre el emperador de Brasil, Don Pedro II, (el principal protagonista) con Francisco Solano López, quien es presentado con el rango de General. En las imágenes, el personaje (ficticio) paraguayo amenaza que un día todo el Brasil se va a poner de rodillas ante él.

˹ Vem aí ˼

Os desafios de Dom Pedro II, personagem de #SeltonMello na nova e inédita novela das seis. #NosTemposdoImperador pic.twitter.com/yehigiq0aW — Nos tempos do Imperador (@ntdoimperador) July 17, 2021

Según publica Noticias da TV de Brasil, López es presentado como el enemigo de Don Pedro II y es responsable de los desencuentros que iniciaron la Guerra de Paraguay. Al comienzo de la trama, el hombre es alojado en Brasil por el emperador, pero ocurre un inconveniente y ofende a las princesas. Hace amenazas y termina expulsado por el monarca, que tiene miedo de volver a verlo, de acuerdo con la reseña.

La polémica inmediatamente se generó en las redes sociales, donde algunos connacionales reclamaron la forma en que es presentada la figura paraguaya, al intentar ubicar al Paraguay como el responsable de la Guerra de la Triple Alianza que terminó con casi todo el país.

Uno de los que salió al paso fue el promotor cultural Fabián Chamorro, quien expuso en su cuenta de Twitter que “hasta en esto nos cagan los brasileros”, pero agregó que la novela usa una base histórica solo referencial, es decir, prácticamente todo, incluso algunos personajes, es ficción.

Hasta en esto nos cagan los brasileros. — Fabián Chamorro (@fabian_1932) August 11, 2021

“Los que conocemos académicos, militares y diplomáticos brasileros sabemos, que en gran mayoría, consideran a esta guerra como justa y echan todas las culpas de la misma a López. Justamente por eso, la política imperial de no devolver algunos trofeos de guerra, y la no apertura de sus archivos para un entendimiento completo de la guerra. La novela, al ser ficción, puede contar lo que quiera y como quiera. No es un documental. Si no les gusta, cambian de canal. Y si tanto molesta, somos los paraguayos los que deberíamos buscar recursos y generar contenidos de calidad sobre la contienda. Somos nosotros los que debemos difundir nuestra versión. No pretendamos que desde el Brasil se embanderen con nuestra interpretación de la contienda”, argumentó.