Su publicaciones rápidamente se hicieron viral por su perfecto acento pese a ser extranjera. En conversación con el diario Crónica, la ‘coreaguaya’ comentó que desde pequeña vivió en Paraguay pero viajó hace unos meses a su país natal por motivos personales y académicos.

La joven conquistó a los internautas mediante sus videos en los que expresa su cariño hacia Paraguay y sus ganas de volver, entre sus preferencias gastronómica se encuentran el asado, chorizo y mandioca.

Sora Lee, se expresa con frases a lo paraguayo como: “Nde tavyo nde proesor” y “mba’epio pea?’.

Lee llegó a tierra guaraní junto a su padre y hermano cuando tenía 3 años. “Teníamos la famosa despensa del coreano, viví unos años en Brasil también con mis tíos, luego de terminar el colegio me independice, estudié diseño de modas, diseño de interiores y trabajé como casi 6 años en una empresa coreana luego”, comentó Sora.

“Me cuesta un poco adaptarme por las diferencias culturales, por más que sea coreana crecí en Paraguay, entonces siento mucho la diferencia. Extraño mucho mi hogar en sí, a mis amigos paraguayos. La comida, el tereré”, reveló Lee.

“Extraño la solidaridad de las personas, como soy muy sociable. En Paraguay es más fácil acercarte a las personas, sin embargo, en Corea todos viven muy a lo loco que creo que se les olvida la empatía” confesó la joven de doble nacionalidad. “Pero como no se puede negar la sangre también tengo mi lado coreano: igual me gusta mucho la gastronomía y estar cerca de mi familia”, añadió.

La añoranza de hablar el ‘jopara’ le motivó a grabar videos, los cuales no imaginó que se vuelvan viral. “Viniendo acá no tengo muchos conocidos y extrañaba hablar español y guaraní, entonces solo hice un video hablando sola, no me imaginé para nada llegar a ser viral y lo que me encanta de eso es el cariño que recibo de la gente, todos sus mensajes, comentarios me hacen sentir querida, menos sola y tan lejos de casa”, explicó la coreaguaya.