En las redes sociales tuvo amplia repercusión el video de la vacunación en el Teatro Municipal de la ciudad de Concepción, ya que en las imágenes se observa el momento en que un vacunador va a inocular a una persona pero no lo hace y allí se corta el material, dejando la duda de si realmente le vacunó o no.

El docente Antonio Godoy, quien es la persona que aparece aguardando su dosis, aclaró este miércoles en entrevista con los medios de prensa que en realidad en ese video se ve que la aguja falla y que por eso el vacunador no le aplica.

“El vacunador me dijo que estaba fallando porque la aguja no se podía introducir, entonces al instante cambió por otra aguja, pero eso ya no se vio en el video”, dijo el hombre, quien no tiene duda alguna de que sí le aplicaron su dosis correspondiente.

“Invito a la ciudadanía a que vaya a vacunarse, para que la pandemia termine pronto y volvamos a la normalidad”, indicó finalmente.