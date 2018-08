En Uruguay se desarrolló la plenaria número 57 del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y en la ocasión hizo uso de palabra nuestro representante Enzo Cardozo, quien presentó primeramente un proyecto que instituye el reconocimiento a los festivales y eventos culturales de la región.

Posteriormente, presentó otra propuesta de “declaración de interés cultural del Mercosur, la puesta en valor y recuperación del patrimonio tangible de la historia de la Guerra de la Triple Alianza, 1932 - 1935, integrado por otros países, como Bolivia”.

“Tendríamos que hacer un trabajo minucioso e identificar los valores históricos de la guerra de aquel tiempo para rendir homenaje a los lugares históricos de ambos países, en este caso Paraguay Bolivia”, dijo.





En realidad el parlasuriano connacional se estaba refiriendo a la Guerra del Chaco (1932-1935) y no así la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).

Este lapsus le costó innumerables de calificativos en las redes sociales, donde lo destrozaron por “aplazarse” en historia. “La guerra de la Triple Alianza que se peleó con Bolivia en el mar”, ironizó un ciudadano.

“Este no sirve ni para interpretar el libro de lectura “Semillita” de 1er grado” o “escucho y no lo puedo creer, mi sobrinito de primaria sabe más de historia del Paraguay, para llorar es”: fueron algunos comentarios también esgrimidos por los afectados por esta mera equivocación.

CASO DE NERI OLMEDO

Este no es el primer caso de un papelón en el Parlasur. Vale recordar que cuando asumieron los representantes, se destacó (para mal) uno de ellos: el político sanpedrano liberal Neri Olmedo, quien accedió al cargo mediante la Alianza Ganar.

El mismo demostró, en una entrevista con una periodista brasileña, su escasa preparación que posee (para no decir nula) para representar al país, al no saber dónde estaba parado, no poder hilar sus ideas, no pronunciar las “eses“ y tampoco profundizar en las respuestas referentes al tema del Mercosur.