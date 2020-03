A continuación transcribimos dos hilos de Twitter que tuvieron amplia repercusión en estos días.

TCBrothersAnaliza @AnalizaTc: Llevo más de 10 años haciendo teletrabajo, reuniones a distancia y coordinando proyectos a distancia. Voy a dar algunos consejos prácticos. Porque puedo.

Llevo más de 10 años haciendo teletrabajo, reuniones a distancia y coordinando proyectos a distancia. Voy a dar algunos consejos prácticos. Porque puedo. — TCBrothersAnaliza (@AnalizaTc) March 14, 2020

(1) Tratar de tener todas las maneras posibles de comunicarse: correo electrónico, Skype, Whatsapp, Telegram, teams o cualquier otra; siempre hay alguien a quien no le funciona el sistema.

Esto implica tener todos los contactos de todas las personas importantes.

Si eres líder de un equipo/proyecto, tómate 5 minutos para sentarte alguna vez al lado de la persona que sabes no se maneja tanto o que ni siquiera conoce los sistemas. Muéstraselos y luego haz que los pruebe y aprenda por sí sola.

Hay gente que capta de inmediato. Otras no.

Si tienes que hacer un tutorial o sacarle pantallazos al paso a paso, está en ti hacerlo. Puedes buscar un video en youtube o anotarle en un cuaderno. Da igual. Si esa persona no se conecta a tu reunión, nada sirve.

(2) Las reuniones se preparan con tiempo. Haz una agenda clara con los puntos. Verifica que todos los invitados sepan de qué se habla. No te olvides de considerar a los invitados opcionales. Estos invitados pueden entrar y salir o no. Pero tienen que saber que existe.

(3) Respeta el tiempo de los demás. Inicia y termina a la hora. Si puedes terminar antes, mejor.

Si eres el que organiza, procura estar conectado ANTES y recibe a todos los invitados. Usa un tono amable y alentador. Apenas veas que está alguien entrando a la reunión, saluda.

Pasados 3 minutos, nombra a los presentes, nombra la agenda y empieza. EMPIEZA. No esperes a nadie.

Si alguien importante falla, avísale por algún medio. Si es indispensable y no aparece, habla de lo que puedas manejar y libera a los invitados.

(4) Mantén el orden. Procura que las intervenciones sean cortas. Mantén abierto otros canales de comunicación para ir guiando la conversación.

Si un tema está tomando mucho tiempo, debes pasar al siguiente asunto y coordinar postreuniones para cerrarlo.

(5) Haz un buen resumen al final y procura resumir las ideas. Si tienes a alguien de confianza o que te pueda ayudar, ideal que solo escucue y tome nota. Para preparar la minuta.

(6) Atentos siempre a las personas que no hablan: o están distraídos o te van a sabotear la reunión o simplemente no necesitan estar ahí.

(7) La minuta debe salir el mismo día o máximo al día siguiente en la mañana. Cada tarea o acción debe tener un nombre y apellido, fecha de término y entregable. Si es una tarea común, encarga a una de las personas que coordine y utiliza ese nombre como responsable.

(8) Entre reunión y reunión envía correos, haz llamados y visitas a las personas involucradas para no llegar a descubrir que alguien no hizo su parte o tuvo dificultades.

Una reunión es para chequear avances y no informarse de un problema.

(9) Ante cualquier dificultad, siempre cuenta con el apoyo de los jefes de las personas más lentas o difíciles. Felicita a la persona que entregó resultados brillantes y hazlo público

(10) Cierra siempre todos los cabos sueltos y si a la mitad del tiempo no tienes un 80% de avance estás atrasado.

Andoni @angabantxo: Tengo experiencia en eso de no poder salir. Soy marino, y una de las características que tiene mi trabajo es precisamente esa, que nos pasamos muchos meses sin poder salir de nuestro centro de trabajo. Es muy parecido a lo que ahora os pasa a todos, y os voy a dar unos consejos.

Tengo experiencia en eso de no poder salir. Soy marino, y una de las características que tiene mi trabajo es precisamente esa, que nos pasamos muchos meses sin poder salir de nuestro centro de trabajo. Es muy parecido a lo que ahora os pasa a todos, y os voy a dar unos consejos. — Andoni (@angabantxo) March 15, 2020

El primero y más importante: busca que hacer. Lo peor con diferencia cuando estamos en la mar, es cuando no tenemos trabajo. Mientras estás haciendo algo, no tienes a la mente haciendo trastadas y comiéndote el coco.

Me es igual que ese algo sea deporte (que se puede hacer mucho sin salir), lectura, estudiar, aprovechar para reparar ese grifo que lleva meses goteando… Lo que sea. Pero hazlo.

Muy importante: no te aísles. Parece una contradicción, pero es así. Cuando estamos en la mar, las llamadas a casa son vitales para mantener la moral. También son vitales para la persona que está en casa, y que echa de menos a su pareja-hermano-amigo o lo que sea.

Estando en casa, si estás solo, habla con los tuyos, por teléfono, por internet, o por señales de humo, lo que sea, pero mantén el contacto a diario. Es mucho más importante de lo que parece. Y si no estás solo, apóyate y apoya a los que estén contigo.

Si tienes a tu pareja en casa, aprovecha para conocerla. No es ningún chiste. Cuando estás aislado con otra gente, les conoces fuera de su zona de confort, y te das cuenta como son en realidad. Es triste, pero conozco mejor a algunos compañeros de trabajo que a mi familia.

Si surge un problema de convivencia, que surgirá, no lo evites, soluciónalo. La m***** huele más, cuanto más tiempo lleve tapada. Ojo, no estoy diciendo que te pelees con tu pareja. Digo que hables con ella.

Si el problema de convivencia verdaderamente no tiene solución, hay que pasar al plan b: déjalo estar. El aislamiento siempre acaba, y entonces llega la solución, con ayuda. Y si la cosa no va, siempre queda una opción.

Tanto si estás sólo, como especialmente si estás acompañado, hay una cosa que parece una broma, pero no lo es: dúchate a diario. Os sorprendería la cantidad de gente que se abandona desde el punto de vista de la limpieza. Y afecta.

Limita el tiempo ante pantallas, sean de tv, ordenador o móvil. No digo que no veas alguna serie o película. Digo que no te pases todo el día delante del ordenador. Es una evasión útil, y en algunos momentos viene bien, pero el abuso aísla. Y el aislamiento, afecta.

No pasa nada por beberse una cerveza de vez en cuando, pero no te refugies en el alcohol. No se trata de salvarse del coronavirus para morir de cirrosis. Hoy en día en muchos barcos hay ley seca, precisamente por qué no hace mucho este trabajo estaba lleno de alcohólicos.

Y quién dice alcohol, dice cualquier otra droga. No voy a ser yo el que os diga que no os fumes nunca, lo que digo es que no lo hagáis más a menudo de lo que lo hacéis habitualmente. Abusos, los mínimos.

Tampoco abuses de la comida. Parece otra broma, pero tampoco lo es. Cuando la gente se aburre hace más visitas a la nevera de lo habitual. Os lo digo yo que peso más de 100 kilos. Si os gusta cocinar, cocinad, pero si estáis 2, cocinad para 2.

Dormí las mismas horas que de costumbre. Si no echáis siesta habitualmente, no lo hagáis ahora. El cuerpo se acostumbra a dormir un número de horas x, y si le sacas de esa rutina luego cuesta mucho volver a ella.

Aunque parezca mentira que haya que decirlo, ten en cuenta que no vives sólo en el planeta.

No pongas fechas. Siempre plantéate que vas a volver a la normalidad en más tiempo del previsto. Si te mentalizas en que todo acaba el 1 de abril, y luego se alarga al 5, esos 4 días son un infierno.

No te plantees como una desgracia estar encerrado. Aprovecha el momento, vívelo como algo que no puedes cambiar, pero si puedes convertir en una experiencia nueva. Y cuando salgas, disfruta.

Añado una cosita que no mencioné porque aquí, en la mar, la rutina es algo que se da por supuesto, pero en un caso como el actual, hay que creárselo, hay que imponerse una disciplina.