Ambas se han ganado el título mundial de las ‘gemelas más idénticas’. Son tan unidas que van juntas al baño y miden su comida para asegurarse de que están consumiendo exactamente la misma cantidad, informó el medio británico Daily Mail.

Anna y Lucy muestran parte de su vida a través del reality show “Extreme Sisters”, que es transmitido por la cadena estadounidense TLC. El programa, donde se muestra el contexto social de las gemelas y otros cuatro grupos de hermanos, se lanzó en los Estados Unidos en diciembre de 2021 y muestra los esfuerzos de las gemelas para quedar embarazadas.





En un breve clip publicado en YouTube, se puede ver a ambas hermanas con las piernas contra la pared, para asegurarse de que puedan concebir con éxito. También explicaron que es mucho más difícil quedar embarazadas de lo que pensaron, especialmente porque quieren hacerlo al mismo tiempo.

“Cuando va al baño, yo la acompaño. Cuando se ducha, yo la acompaño ‘’, dijo Anna en conversación con New York Post. “Tú lo nombras y lo hacemos. Nunca estamos separadas. No creo que funcionemos la una sin la otra. Tenemos ansiedad al separarnos. Estamos unidas la una a la otra”.







Su familia y amigos apoyan su “inusual dinámica”

Para las hermanas, el que su familia y amigos apoyen su “inusual dinámica” no ha sido problema. “Si no lo aceptas, no formarás parte de nuestra vida. Cualquier que nos conoce solo sabe que queremos vivir la vida como una sola persona”, agregó Lucy, quien asegura que tanto ella como su hermana están al tanto de los “trolls” y “odiadores” que existen en Internet. “La gente puede tener sus opiniones, pero al final del día, no le estamos haciendo daño a nadie. Estoy orgullosa de esta hermosa relación”.