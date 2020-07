La actualización permitirá que los mensajes sean enviados hasta un tiempo límite de 140 segundos.

Al igual que en sus inicios, los posteos tenían esa misma cantidad pero en caracteres, los que posteriormente fueron ampliados al doble.

El envío de las notas de voz será posible al entrar a la pantalla donde se redactan los escritos. De sobrepasarse el tiempo establecido, el audio será enviado por partes.

Ello hará que automáticamente se genere un hilo de voz, tal como los hilos que se hacen con los posteos. Cada audio tendrá la foto de perfil del remitente.

Esta actualización estará disponible para los usuarios de teléfonos iPhone o iPad. Los propietarios de Android están a la espera de que sean añadidos a esta interesante modificación.

Twitter es una de las plataformas sociales más utilizadas en el mundo. Produce un disfrute especial por la fuerza y el alcance de sus usos.

Asimismo, es uno de los espacios virtuales más ponderados porque no permite ver a sus usuarios en línea, dando la privacidad que no ofrece Whatsapp con el “en línea” o “última conexión”.

No obstante, como no todo puede ser perfecto, muchos siguen reclamando que no ofrezca una herramienta que permita editar un texto si este fuera mal redactado.