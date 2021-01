Karina Cabriza decidió darle un regalo sorpresa a su hijo en su cumpleaños y con su hermana organizó su regreso al Paraguay ante la dura crisis en España, donde estuvo 11 meses. “Le dije a mi hermana que me prepare una caja y ella se puso en campaña”, comentó.

La madre mencionó a ABC TV que su hijo en todo momento le pedía que regrese pero ella siempre le respondía que no lo podía hacer por la pandemia, pero que iba a enviarle un hermoso regalo dentro de una gran caja.

Finalmente Karina llegó al país un día antes del cumpleaños número 9 de Iann, al adelantarse su avión. La idea era esperar para darle la sorpresa, pero era mayor el deseo de volver a abrazar a su hijo, por lo que los familiares contaron al niño que su regalo había llegado antes y que ya lo podía abrir.

Un abrazo de mamá: el regalo que sorprendió a Iann y emocionó a todos.



Conocé la historia detrás de este hermoso reencuentro: https://t.co/x2xPqNgC7y pic.twitter.com/tLL7bkqJGe — Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 4, 2021

Los presentes grabaron el momento en el que Iann abrió la caja y salió repentinamente su madre. En las imágenes capturadas se ve al pequeño muy sorprendido, yendo directamente a abrazar a su mamá, con lágrimas y diciéndole que la extrañó muchísimo. “Ni yo creí que iba a tener tanta repercusión”, resaló Cabriza sobre la viralización del video.

Karina sostuvo que por el momento planea quedarse en Paraguay y que en el hipotético caso de retornar a España, lo hará con su hijo, ya que fue muy dura la separación. “Si algún día me toca volver, voy a ir pero me voy con él. Dejarle ya no es una opción, me cuesta estar lejos”, refirió.