Un insólito episodio se desató en Bolivia cuando una mujer fue a buscar a su hijo al colegio. La mujer, abogada y también “modelo fit”, se acercó a la institución educativa, ubicada en la localidad de Santa Cruz de la Sierra, vestida con un conjunto deportivo rosa, símil traje de baño, y una persona que se encontraba en el lugar le sacó un foto, que luego se viralizó. Padres del colegio consideraron que el look no era el apropiado para la ocasión.

La imagen de la mujer, que supo tiempo atrás ganar el premio de Miss Fitness en Bolivia, generó gran controversia en las redes. Por un lado, varios usuarios repudiaron el accionar de quien optó por tomarle una foto a la mujer, otros expresaron su indignación al considerar que la vestimenta de la modelo era “inapropiada en un lugar para chicos”, y destacaron que la mujer ya se había acercado a la institución con ropa similar.

En tanto, la “modelo fit” utilizó sus cuentas en las redes sociales para enviar hoy un mensaje de agradecimiento a quienes le brindaron su apoyo, y para realizar un descargo contra quienes decidieron juzgarla y exponerla ante la mirada pública.

“Quería manifestarme dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestras de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona, que esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito”, señaló la abogada y modelo desde su cuenta de Facebook.

Y continuó: “Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad, supe que hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones”.

“Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo, y no le hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo una corazón lleno de amor y valores”, completó la mujer.