Este hombre de 31 años, jefe de una empresa emergente de viajes, explicó en la red social que esta semana había viajado al extranjero por primera vez desde el comienzo de la pandemia, y que su nombre había "divertido a muchas personas".

"¡Mis futuros viajes al extranjero serán entretenidos!", lanzó en Twitter, con un mensaje que recibió 40.000 "likes" y fue reenviado 4.000 veces, añadiendo que, si bien su nombre le ayudaba a romper el hielo en los encuentros, le traía problemas al pedir un café en establecimientos como Starbucks, donde se llama a los clientes por su nombre.

My name is Kovid and I'm not a virus #COVID2019 #coronavirusus