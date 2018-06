Quizás usted no lo sepa pero la ciudadanía en general tiene un alto grado de responsabilidad en el grave drama que supone la basura en la ciudad de Asunción. La Municipalidad no es severa y varias zonas de la capital ya se convirtieron en grandes vertederos por culpa del descontrol.

Ya no es Asunción la capital de los naranjos pero sí sigue siendo de las flores gracias a los lapachos. Lo que don Heriberto José Altinier no contemplaba en ese entonces cuando escribió “Canto al Paraguay”, era que Asunción se convierta con el tiempo en una capital sucia, desordenada y con un triste panorama de dejadez.

La nula gestión de desperdicios y la ausente cultura de reciclaje se combinan para reproducir la suciedad en las calles. El microcentro capitalino que intenta salir del letargo, es el vivo ejemplo de la inconsciencia, tanto de la Municipalidad de Asunción como del ciudadano común.

La justificación no es despreciable, pero sí suena a excusa. El intendente de Asunción Mario Ferreiro declaró en varias oportunidades que Asunción tiene menos de 500 mil habitantes pero que recibe a diario a unas dos millones de personas que utilizan los servicios, circulan por las calles, dejan su basura y se marchan a las ciudades del área metropolitana.

Desde el inicio de su gestión hubo una mejoría con respecto al servicio de recolección de basura en comparación a la gestión de Arnaldo Samaniego, pero con Ferreiro tampoco se instituyeron campañas de clasificación ni de reciclaje de basura que son tendencia a nivel mundial.

En lo que va de su gestión, el intendente tampoco tuvo el tino de solucionar el problema de Cateura y de los vertederos clandestinos que están minados por el barrio Santa Librada de la capital. Miles de bolsas de basura flotan en el río Paraguay y el lixiviado de las mismas contaminan el cauce, sin que la Municipalidad ni la Secretaría del Ambiente (Seam) actúen siquiera de oficio.

¿Por qué el problema de la basura en zonas ribereñas fue y sigue siendo relegado por tantos gobiernos municipales? por el alto costo político que representa retirar a miles de familias que viven del reciclaje, porque no existen condiciones físicas para que los camiones ingresen y, si las hubieren, no se arriesgarán a llevar los desperdicios de familias que no son contribuyentes.

Asunción aún no es una capital que genere grandes cantidades de desperdicios, en comparación a las grandes urbes de la región pero lo será conforme vaya avanzando la creación de nuevos polos de desarrollo. La capacidad de respuesta de la Municipalidad de Asunción sigue siendo la misma y no se prevén cambios de fondo para que la realidad sea distinta.

Los shoppings, los hoteles y otros establecimientos comerciales pagan una tasa diferenciada porque están considerados como grandes generadores de basura. A raíz de ello reciben un servicio diferencial de recolección que se realiza a diario. En los barrios la realidad es otra. Durante el rebrote de dengue, que se produjo hace unos meses, ciudadanos de Trinidad y Mburucuyá reclamaron que la Comuna jamás pasó a retirar los desperdicios que fueron colectados durante las mingas.

Si en Trinidad y en Mburucuyá hay déficit, son inimiaginables las situaciones que se producen en los bañados, en la Chacarita y en otras zonas donde también se genera basura que puede quedar estacionada durante días sin que se retiren.

En vez de concienciar, educar y castigar a los culpables, Asunción tiene una ley de “basura cero” que multa con más de G. 2.000 millones a los que arrojen basuras a los cauces hídricos y a los raudales. La disposición es letra muerta porque, hasta el momento, ningún ciudadano fue sancionado.