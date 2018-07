Los casos más emblemáticos ocurrieron en las últimas semanas. Un sacerdote reflexionaba sobre la designación para dirigir la Secretaría de la Juventud; una ex ministra, ex fiscal, y demás cargos públicos en los que estuvo fue altamente cuestionada, pero igual integrará el gabinete del futuro Gobierno; o “que designe a un teólogo como Ministro de Obras Públicas, en un mundo que avanza progresivamente hacia atrás, no me sorprende”, enfatizaba el clérigo en otro caso.

La involución que estamos observado evidentemente debe preocuparnos, toda vez que el nuevo gobierno aún no asumió sus funciones, pero demuestra, en el mejor de los casos una desorientación y en el peor de los escenarios el retorno al viejo modelo de la prebenda, para el beneficio del grupo de partners.

El nuevo gobierno no solo debe parecer bien intencionado, sino que debe serlo, asignando a las personas con las competencias profesionales adecuadas para el cumplimiento de la gestión, pero también que tengan la probidad moral que reflejen los objetivos del nuevo gobierno.

El futuro gobierno no debe perder de vista que la función pública es la responsable de cumplir los deberes y obligaciones de servicio a la ciudadanía, en el marco de la Constitución y de las leyes, como así también potenciar el desarrollo del país y el logro de los bienes sociales para sus habitantes.

Al parecer el futuro gobierno pretende aplicar el refrán de que “escoba vieja sabe dónde está el polvo”, y es que vemos nuevas autoridades con viejos vicios, que conocen muy bien que tecla deben apretar para alzarse con los bienes del Estado, los cuales deben utilizarse para mejorar o complementar lo que hasta el momento logró el gobierno que se va.

Es de esperar que ningún mal pronostico se haga realidad y que finalmente los de buena fama sean fieles a ella y los de mala… demuestren que necesitaban una nueva oportunidad

Por de pronto, lo que arrojan las designaciones es una mezcla de preocupación y rico argumento para el comentario en las redes.