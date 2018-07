En medio de la polémica sobre del jefe de Control de Calidad de Informática del TSJE, Miguel Iturburu y supuesta relación sentimental con Friedmann Alfaro, su padre aclara que no mantienen relacionamiento pero su distanciamiento no obedece a la condición sexual oculta de Friedmann Alfaro.

“Cada uno es como es, soy una persona con criterio y de ninguna manera discrimino a nadie y menos a mi hijo”.

Refiere que no puede opinar acerca del matrimonio de su (primogénito) tocayo ya que no convive con él, debido a que siempre fue una persona muy ‘cerrada’. “Este es su tercer matrimonio, y él siempre fue así, nunca fue integrado con sus hermanos y con su abuelo que fue el que lo llevó a azucarera (familiar) que le dio más”.

Respecto a los comentarios provenientes de la “farándula aristocrática” que lo señalan como la deshonra de la familia, el exgobernador de Guairá considera que no obedecen a su supuesta homosexualidad ni relación con Iturburu, sino por su mal desempeño en la administración de la Azucarera Friedmann.

“MARLY MUY POCO APORTA”

Sobre su nuera, la polémica exmodelo Marly Figueredo, dice desconocerla.

“Yo a esa chica no le conozco, no tengo trato con ella pero la gente tiene un criterio no muy bueno de su persona. Yo particularmente no sé ni quién es el padre de sus hijos pero no me interesa”, mencionó tajante el también político”.

Desde su parecer, la mediática no encaja en el rol de dama de sociedad ni en el de una matriarca.

“En la relación de pareja y familiar tiene mucho que ver la mujer, porque los hombres tendemos a ser más fríos y reacios a salir, visitar al padre o a la madre. Es la esposa quien insiste con los encuentros y te lleva, en ese aspecto me parece que ella (Marly) tiene muy poco tino y muy poco aporta para una relación fluida en la familia”.

Lamenta que Figueredo reemplace su falta de decoro con bajezas como los ataques hacia su esposa, Ana, a través de redes sociales:

“Dice estupideces, y ni le conoce ni sabe nada de mi señora como para estar emitiendo una opinión sobre ella, que no tiene por qué aguantar cizañas. No tiene la madurez para formar parte de una familia importante dentro de la sociedad. Es más una modelito, no tiene trascendencia”.

Consultado sobre el origen de los enfrentamientos virtuales de su esposa y nuera, Rodolfo considera que la exchica de pasarelas aparentemente estaría obnubilada por el interés y la envidia.

“Puede ser que ella tenga ideas enfermizas como la envidia, puede estar queriendo cosas o vivir de la manera en que su marido no quiere o no puede darle, así como vive mi señora”, finaliza.