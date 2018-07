Benítez manifestó a la 970 AM que el MEC tenía previsto inicialmente realizar la capacitación a los docentes durante las vacaciones de invierno. Pero, que posteriormente estableció que se realicen del 23 al 27 de julio.

“Nosotros como organización sindical hemos dicho que no corresponde usar las vacaciones de los trabajadores de la educación, porque justamente deberían descansar y reponer energías para empezar con todo el segundo periodo”, resaltó Benítez.

Dijo que esto ocurre por una falta de capacidad de planificación de las autoridades del Ministerio de Educación y que plantearán que se modifique nuevamente la fecha y se posponga la capacitación.

Refirió que es imposible reemplazar a todos los docentes que van a estar capacitándose esa semana y que eso será perjudicial para los alumnos.

Sostuvo que no están en contra de las capacitaciones, sino que no estaban de acuerdo con imposiciones que van de contramano con los derechos de los trabajadores. “Cuando estás de vacaciones y te rompe las bolas tu patrón, obviamente que te va a molestar. Es un derecho conquistado por el trabajador y por lo tanto, debe gozar de las vacaciones. Si me obligan a ir, eso es contra las leyes”, explicó.

“Si me obligan a ir a capacitarme, obviamente no voy a estar con las condiciones anímicas probablemente, porque a lo mejor tenía otra actividad pensada para esas dos semanas libre”, sentenció Benítez.