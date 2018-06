La Justicia Electoral rechazó in limine el amparo de Enrique Riera, quien buscaba jurar en reemplazo de Horacio Cartes. De esta manera habilitó a Rodolfo Friedmann para que asuma la banca.

Al respecto, Enrique Riera indicó a la 970 AM que aceptaba el fallo de la justicia y aseguró que existe una fractura dentro del partido político. “No se me mintió a mí o al presidente, sino que a miles de personas. Yo estuve en todos los actos con las manos levantadas, participando de las campañas; todo hacía presagiar que íbamos a comenzar todos unidos, pero otro es el panorama”, indicó.

Respecto a Colorado Añetete dijo que no se puede ganar con el esfuerzo del partido político, pero luego desconocer la victoria de una gran parte de él. “Cuando se conquista el poder se debe unificar o en la campaña dejar en claro que se venció en las internas al otro equipo. No podés empezar así (como se da actualmente). Es un error político y una debilidad del gobierno entrante”, comentó.

Sostuvo que la parte dolorosa es que el acompañamiento entre ambos movimientos colorados era prácticamente implícito. “Nadie hubiese pensado que esto iba a terminar así. Es ingrato que no haya el mismo trato que en campaña. Fue como la luna de miel, pero seguimos casados porque estamos en el mismo partido”, argumentó al momento de resaltar que mucha gente se siente estafada y traicionada.

Llamativamente el abogado Sergio Coscia, miembro del equipo jurídico de Colorado Añetete, promovió el amparo a favor de Nicanor Duarte Frutos, pero accionó en contra del que presentó Enrique Riera.

En su defensa, en charla con radio 1000 AM, aseguró que ambos casos son completamente diferentes, al defender el caso de Duarte Frutos y no así el de Riera. “Lugo ya tiene conocimiento del amparo (Nicanor), si no cumple el juramento, se expone a ser procesado por desacato”, aseguró.

Criticó que Honor Colorado está instalando la figura de la falta de proclamación para que no jure el exgobernador de Guairá. Sin embargo, alegó que los candidatos en realidad son “senadores ya proclamados en sus partidos. Después de terminar las internas, ya son proclamados como senadores electos del Partido Político (sic)”.

“Los colaboradores del presidente tenemos la orden de arreglar la casa. Cada uno tiene el derecho de ejercer su derecho”, indicó durante la entrevista radial.

También dejó en claro que si no jura Horacio Cartes en la fecha, ya no lo podrá hacer más adelante. “Si no puede, lo siento, tampoco podrá hacerlo luego del 15 de agosto, porque los senadores electos ya estarán en sus funciones. La figura de nombramiento provisorio no existe, eso es un invento”, añadió.

Toda esta situación genera roncha en las carpas coloradas, donde se insiste en que hubo traición al inicialmente no aceptarse la renuncia de Cartes, luego de que Marito haya liberado los votos de sus seguidores.