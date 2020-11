Según el ránking económico de Bloomberg, en base a la presentación o el desempeño en la respuesta a la amenaza del covid en julio , Taiwán se ubicó primero entre las 75 economías de la lista.

“En los últimos 10 meses, el modelo firme de Taiwán de combate a la pandemia ha sido reconocido por el mundo”, dijo Tsai Ing Wen, presidenta de Taiwán.

#Taiwan has valuable medical experiences to offer the world, including our successful #TaiwanModel to combat #COVID19, but we have been excluded from participating in #WHA73 due to political obstruction. Taiwan's absence is a great loss for the @WHO & the world. pic.twitter.com/tMB269fkiG

