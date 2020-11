Ayer Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes fueron los primeros en llegar a las instalaciones que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Los tres fueron recibidos por Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Durante el día se sumaron varios convocados, aunque no el defensa del Fiorentina Lucas Martínez Quarta, que todavía no pudo partir rumbo a Argentina porque las autoridades sanitarias italianas no autorizaron su salida.

Los jugadores fueron sometidos a pruebas para detectar coronavirus y luego realizaron actividades "de recuperación" divididos en dos grupos.

"Uno hizo ejercicios regenerativos, bicicleta fija y movimientos de elongación en las colchonetas, mientras que la otra tanda se focalizó en labores de definición", informó la AFA.

Marcos Acuña, del Sevilla, y Paulo Dybala, de la Juventus, fueron dados de baja por lesión.

El seleccionador, Lionel Scaloni, citó a Lisandro Martínez, del Ajax.

El volante ofensivo de Boca Juniors Eduardo Salvio quedó fuera de la nómina a último minuto porque este domingo se retiró lesionado del partido ante Newell's Old Boys.

La Albiceleste tendrá esta tarde su primer entrenamiento formal y el miércoles, antes de la segunda práctica, Scaloni hablará en conferencia de prensa.

Argentina recibirá este jueves en la Bombonera de Buenos Aires a Paraguay en la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas.

La Albiceleste debutó con un triunfo ante Ecuador por 1-0 con un gol de penalti de Lionel Messi y luego superó a Bolivia en La Paz por 1-2 con tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

Paraguay empató con Perú 2-2 don un doblete de Ángel Romero y después venció a Venezuela por 0-1 con un gol de Gastón Giménez.

En la cuarta jornada, que se jugará el 17 de noviembre, Argentina visitará a Perú y Paraguay recibirá a Bolivia.