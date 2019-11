Italia vs. Tahití abrirá el Mundial a las 16:15. Luego jugarán Suiza vs. Estados Unidos (17:50), Uruguay vs. México (19:25) y Paraguay vs. Japón cerrará la primera jornada a las 21:00.

Todos los lances se disputarán en el estadio “Pynandi”, la cancha de arena del Comité Olímpico Paraguayo y en la que se conocerá qué país se proclamará campeón del mundo el 1 de diciembre, cuando finalice el evento.

CANDIDATOS

Brasil, cinco veces campeona del mundo y vencedora de la última edición en Bahamas 2017, se presenta con el objetivo de revalidar el título y seguir ampliando su palmarés histórico en el fútbol playa.

Uno de sus principales rivales por el título será Portugal, con la que se verán las caras en la fase de grupos, y que tratará de levantar su segundo trofeo mundial, después de alzarse con el del año 2015, cuando jugaba como anfitriona.

La cita en Paraguay tiene también bajo los focos a Tahití, dos veces subcampeona y aspirante a sentarse en esta ocasión en el trono mundial que no alcanzó en 2017, al caer ante Brasil.

El cartel de favoritos lo completa Rusia, que tiene en sus vitrinas dos trofeos de campeón del Mundo que logró de forma consecutiva en 2011 y 2013, pero que en las últimas ediciones no ha logrado colarse entre los equipos finalistas.

La anfitriona Paraguay tratará de dar el batacazo. No ha fallado a ninguna cita mundialista desde su debut en 2013 en Tahití y ha mantenido un crecimiento sostenido en esta disciplina.

El equipo guaraní ha ido mejorando sus prestaciones en los últimos años de la mano de jugadores como el goleador del Sambenedettese italiano Pedro Morán o Édgar “Romario” Barreto, quien cumplirá su cuarto mundial consecutivo de albirrojo.

ENTRADAS

EL acceso a los partidos son libres y gratuitos, solo se debe completar un registro en el portal de la FIFA.







TV

El certamen será transmitido por las pantallas de NPY y Tigo Sports.

GRUPOS

Grupo A: Paraguay, Japón, Suiza y Estados Unidos.

Grupo B: Uruguay, México, Italia y Tahití.

Grupo C: Bielorrusia, Emiratos Árabes, Senegal y Rusia.

Grupo D: Brasil, Omán, Portugal y Nigeria

CALENDARIO

21.11: Italia-Tahití, Suiza-Estados Unidos, Uruguay-México y Paraguay-Japón.

22.11: Senegal-Rusia, Portugal-Nigeria, Bielorrusia-Emiratos Árabes y Brasil-Omán.

23.11: Tahití-México, Estados Unidos-Japón, Uruguay-Italia y Paraguay-Suiza.

24.11: Rusia-Emiratos Árabes, Nigeria-Omán, Bielorrusia-Senegal y Brasil-Portugal.

25.11: México-Italia, Japón-Suiza, Tahití-Uruguay y Estados Unidos-Paraguay.

26.11: Emiratos Árabes-Senegal, Omán-Portugal, Rusia-Bielorrusia y Nigeria-Brasil.

28.11: Cuartos de final.

30.11: Semifinales.

01.12: Final.