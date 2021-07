"Estamos en conversaciones muy positivas con los dos jugadores y soy muy, muy optimista", dijo Kahn en su primera comparecencia en su nueva función.

"Tenemos un paquete maravilloso que ofrecer a los jugadores. Con nosotros tienen siempre la posibilidad de ganar títulos y de marcar una era. Eso es importante", agregó.

Kahn, sin embargo, no descartó la posibilidad de que las negociaciones se cierren sin acuerdo y recordó el caso de David Alaba, que se marchó libre al Real Madrid después de que las conversaciones sobre su renovación fracasasen.

"Jugadores de elite quieren una remuneración adecuada. No somos ingenuos. Pero en el caso de Alaba se llegó a un punto en que no estábamos dispuestos a ceder más. No se puede hablar de que se busca el éxito deportivo con base en la solidez financiera y al mismo tiempo entrar en un nivel salarial que no es adecuado al FC Bayern", explicó.

Tras los fichajes de Dayoy Upamecano, procedente del Leipzig, Omar Richards, que viene del Reading, y el regreso de Sven Ullreich del Hamburgo, Kahn no espera grandes incorporaciones para la próxima temporada.

Kahn considera que la plantilla es buena y mencionó también el regreso de los cedidos Chris Richards, del Hoffenheim, y Joshua Zirkzee, del Parma.

"Yo ya he visto como ciertos jugadores tienen un desarrollo que pocos esperan. Esperamos de Julian Nagelsmann que haga evolucionar a estos jugadores y los lleve a un nivel más alto", aseguró.

Nagelsmann tendrá su primera temporada al frente del Bayern como sucesor de Hansi Flick, que se convertirá en seleccionador alemán.