De no creer. La dirigencia de Atyrá pidió al entrenador Ángel Martínez la separación de cuatro jugadores. Martínez se negó y fue cesado junto con todo su cuerpo técnico. Los jugadores del plantel principal no aceptaron la disposición y también fueron despedidos.

El conjunto cordillerano, que vive su primer año en la Intermedia, se ubica actualmente en el cuarto lugar. Tiene 47 puntos y está a seis del líder Guaireña y tres del escolta, 12 de Octubre de Itauguá. Quedan nueve puntos por disputar y tiene chances de alcanzar el boleto a Primera, pero lo que aconteció hoy no tiene nombre.

En este sentido, el técnico Ángel Marcelo Martínez afirmó que una cadena de eventos deja a la institución prácticamente sin plantel.

Todo comenzó con una llamada del titular, ofuscado porque “le contaron” que sus jugadores se habían vendido (derrota 3-2 ante Fernando de la Mora).

“Me dijeron que cuatro jugadores deben ser separados, eso no aceptamos y tampoco el plantel. Y por eso vino el presidente y nos echó a todos”, dijo el DT hoy en charla con Deportes Uno.

“Hasta por mí dijeron que me vendí. Yo no voy a hipotecar mi sueño de dirigir en Primera por 30 o 40 millones. Seguramente me van a seguir echando de otros clubes porque voy a morir con mi ideal de defender a los jugadores”, zanjó.

Martínez fue claro al respecto. Una charla puede solucionar este problema, pero "vuelven 28 o nadie".

Atyrá debe jugar este domingo ante el 3 de Febrero en Ciudad Del Este por la antepenúltima fecha.