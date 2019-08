Ramón Martínez es una de las nuevas caras del Atlético Mineiro de Brasil. Aún sigue en periodo de adaptación y compenetración, por lo que el ex Guaraní tiene la meta de ganarse un espacio en el equipo titular.

El paraguayo incluso admite que "aún me falta mucho por mejorar, porque este no es mi techo".

"En cada juego en el que me toque estar espero poder seguir creciendo", indicó Martínez en conferencia de prensa.

El compatriota mencionó que "colectivamente somos un equipo bastante compacto" y que "nos ayudamos como pretende el entrenador".

"Este equipo tiene con qué dar que hablar. Estamos jugando dos campeonatos y son dos oportunidades de alzar un trofeo", manifestó.

Consultado si busca un primer gol, Ramón Martínez respondió que "no me apuro por eso. Llegará cuando deba llegar, por el momento me quiero ganar la confianza plena".

Ponderó el nivel del club y la infraestructura. "Nunca vi algo igual como el centro de entrenamiento" e incluso recordó que jugó con las inferiores de Guaraní en Brasil.

"Marcaban mucha diferencia cuando jugábamos torneos infantiles con Guaraní. Desde ese momento me gustó el fútbol de este país", afirmó.