La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que no recurrió ante el Tribunal Federal Suizo la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que falló a su favor y declaró que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) incumplió el Código Mundial Antidopaje.

Mediante un comunicado, la AMA se declara "decepcionada por el hecho de que el TAS, basándose en su propia evaluación de la proporcionalidad, decidiera no imponer todas las consecuencias que solicitaba (y no por el periodo completo de cuatro años)".

Los motivos para presentar un recurso ante el Tribunal Federal Suizo, explica la AMA, "se limitaban a cuestiones de procedimiento como la jurisdicción, la composición del tribunal y el derecho a ser escuchado".

"El Tribunal Federal Suizo no lleva a cabo una revisión del fondo de la cuestión y, por tanto, no interferiría en la evaluación del tribunal sobre la proporcionalidad de las consecuencias. En consecuencia, y tras el asesoramiento unánime de los asesores jurídicos internos y externos, la AMA cree firmemente que un recurso no habría servido de nada y decidió abstenerse de hacerlo".

El 17 de diciembre pasado el TAS redujo a la mitad las sanciones propuestas por la AMA a Rusia y prohibió a sus deportistas participar bajo su himno y su bandera en cualquier competición olímpica o campeonato del mundo durante dos años, hasta el 16 de diciembre de 2022.

Este periodo incluye los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2021, y los de invierno de Pekín, en febrero de 2022. Los deportistas rusos podrán participar en ellos como "independientes" y sin ninguno de los símbolos de su país.

En ese plazo Rusia tampoco podrá organizar en su territorio campeonatos del mundo.

La sanción no afecta a la Eurocopa de fútbol del año que viene -la ciudad rusa de San Petersburgo es sede con tres partidos de la primera fase y uno de los cuartos- ya que sólo atañe a eventos mundiales y olímpicos, no continentales.

Rusia había recurrido ante el TAS la decisión previa de la AMA, que en diciembre de 2019 propuso un veto de cuatro años a Rusia de todo acontecimiento olímpico o mundial por manipular la base de datos deportivos del laboratorio de Moscú.

La sentencia del TAS obliga además a la RUSADA a pagar 1,27 millones de dólares a la AMA para costear las investigaciones.

La decisión se emitió un mes después de que se celebrara a puerta cerrada la audiencia en torno al caso, del 2 al 5 de noviembre y en formato mixto (algunas comparecencias fueron personales y otras por videoconferencia) debido a las medidas preventivas por la pandemia de la covid-19.