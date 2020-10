El defensor de la selección nacional se presentó luego de disputar las fechas 1 y 2 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar.

Riveros (22), canterano de Olimpia, llega al conjunto danés luego de jugar cuatro temporadas en el Basilea de Suiza.

"Es un jugador fuerte y dinámico con cualidades tanto a la defensiva como a la ofensiva que esperamos ver en la camiseta de Brondby”, afirmó el director deportivo del equipo.

Brondby marcha actualmente puntero en la Superliga de Dinamarca. Tiene 12 puntos tras la disputa de las primeras cuatro fechas del certamen.

Første dag på Vestegnen for Blas Riveros, der blev budt velkommen med et videointerview, sin nye trøje og en Corona-test.



I morgen står den på fysisk test, og onsdag er han på træningsbanen med sine nye holdkammerater for første gang.



Bienvenido a Brøndby IF #Brøndby pic.twitter.com/LOBF2o1zYn

