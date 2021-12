El portero otorgó una extensa nota hoy en Tigo Sports.

En este sentido, indicó que salió a hablar porque siente que los directivos lo están utilizando como chivo expiatorio a raíz del fracaso en el Clausura 2021.

“Guaraní perdió el título cuando salió a pelear con Cerro, con la APF. Y nos la devolvieron, así tuvimos una expulsión y cada cosa; Guaraní no está para pelear con esa gente, Guaraní tiene que pelear en paz”, arrancó.

“Me usan como escudo de sus malas gestiones, esa gente (directivos) que me gritaba desde las gradas, esa gente es la que me da la espalda. Me usan (para justificarse ante la hinchada)”, explicó.

Servio acepta “totalmente” el “dolor del hincha, las críticas” y a los mismos “les pido disculpas; yo era el primero que quería el Campeonato. Por querer hacer un bien, la terminé mal”.

VESTUARIO

Servio desmintió que se haya dado un roce en el vestuario con sus compañeros tras el lance con Cerro Porteño. “Me extraña que el presidente salga a decir cosas que no sucedieron. Él estuvo allí. En el vestuario le pedí perdón a mis compañeros, nadie se recriminó nada. Solo habló Jubero, también yo y el presidente. Me extraña”, señaló.

DEUDAS

Reveló que Guaraní le debe “muchos” meses de salario y, así también, el porcentaje correspondiente a la compra de su pase, entre otros montos. Espera que los directivos e hinchas reconozcan su predisposición (evitó demanda) para no perjudicar las cuentas del club y las ganas que dejó al defender la casaca legendaria.

“Que me paguen lo que me firmó (el presidente). Mi trabajo fue dentro de la cancha y cometí un solo error. Obviamente se perdió algo muy importante. Yo no quiero ser una molestia para Guaraní”, afirmó.

“ESPINA”

Por último, el argentino aseveró que busca “salir en paz” de Guaraní y sin más episodios con la dirigencia. Pidió que no se hable más de él.

“Al país donde fui a jugar, fui campeón. Equipo donde jugué, fui campeón. En todos lados fui campeón, menos en Guaraní. Y esa es la espina que me va quedar siempre. Lo único que le pido a los dirigentes es que no me usen más como escudo. Me quiero ir del club en paz. No quiero que manchen mi carrera o inventen cosas, me quiero ir en paz. Solo le pido al presidente que no me tire la gente en contra, porque yo a la gente me la gané dentro del campo. Me quiero ir en paz”, sentenció.