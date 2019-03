Una lesión motivó su sustitución a los 22’ de juego ayer en la victoria 2-0 del Bologna sobre el Cagliari.

Y hoy el Bologna ha indicado en un escueto comunicado que su futbolista albirrojo presenta molestias en el hombro y será evaluado en los próximos días.

El club italiano solamente ha anotado 20 goles en esta temporada de la Serie A. Santander ha participado de forma directa en 8 de estos 20 (6 goles y 2 asistencias).

Esta situación tiene con los ojos bien abiertos al cuerpo técnico comandado por Eduardo Berizzo, que citó al atacante para los amistosos a disputarse en Estados unidos contra México y Perú.

Federico #Santander had to come off yesterday in #BolognaCagliari with bruising to the left shoulder.



He'll be evaluated further in the coming days. #WeAreOne pic.twitter.com/MDQ711OTbA

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 11 de marzo de 2019