El exdelantero lanzó su nuevo rol en el fútbol organizado de la mano del empresario brasileño Regis Marques.

Biancucchi realizó un recuento de sus años como jugador profesional y soltó alguna que otra anécdota, en especial con el belicoso expresidente de Olimpia, Marcelo Recanate.

“Marcelo hacía su personaje, para la prensa. Él decía cosas (amenazas a sus propios jugadores), pero (en el vestuario) no pasaba nada”, afirmó el primo de Lionel Messi hoy en charla con Cardinal.

Recordó la ocasión en que Recanate “me insultó todo el día” y a su representante, el mismo Marques, a quien trató, entre otras cosas, de “bandeirante”. Sin embargo, fuera de cámaras, la cosa era bastante diferente: “(Recanate) me insulta, me insulta todo el día y a la noche me invita al cumpleaños, como si nada. Obviamente no fui”, contó Maxi entre risas.

Biancucchi llega al mundo empresarial con la experiencia de los vestuarios y con ganas de ofrecer “seguridad y confianza” a los jugadores y sus familias.

“Cuando uno va finalizando la carrera va viendo qué puede llegar a ser. Esto, lo de Regis Marques, ya veníamos hablando hace tiempo. Creo que puedo aportar, ayudar a los jugadores, captar (talentos)”, sentenció.