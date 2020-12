El paraguayo Carlos González, nuevo delantero de los Tigres UANL del fútbol mexicano, dijo que no tuvo temor a la hora de decidir cambiar a los Pumas por los Tigres.

"He trabajado mucho para esto, no me da miedo dejar un equipo como Pumas y tomar este nuevo rumbo, porque sé lo que implica un equipo como Tigres", reconoció el artillero anoche en su presentación como jugador de los Tigres para el Clausura 2021 de la Liga MX.

González viene de ser subcampeón con los Pumas luego de caer en la final del Apertura 2020 ante el León.

El atacante, que antes anduvo por el Necaxa, jugó con Pumas entre el Clausura 2018 y el Apertura 2020. Marcó 28 goles en cinco torneos con los colores universitarios.

En su presentación con los Tigres reveló su casaca con el número 32, el mismo que portó en su etapa con los Pumas.

"Estoy muy contento porque doy un paso muy importante en mi carrera. Llegó a un equipo de gran exigencia y eso es parte de lo que a mí me gusta y me define. Lo que puedo decir es que vengo a este equipo a entregarlo todo", indicó.

González señaló que su estatura como futbolista está a la par del club al que llega.

"Estamos a la misma altura, Tigres ha hecho muy bien las cosas en los últimos años. Es un equipo grande, fuerte, que ha ganado títulos, y estoy muy motivado".

El delantero esperará el regreso de los Tigres, que se encuentran en Estados Unidos en disputa de la Liga de Campeones de la Concacaf.