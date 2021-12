El experimentado portero no esconde su dolor por el “momento delicado” que vive el Chanchón tras concretar el tercer descenso de su historia.

“Desde el partido del sábado que no estoy pudiendo dormir, es un tema que nos duele a todos, pero la vida sigue, hay que estar con la frente en alta, nuestra familia no merece sufrir por lo que estoy pasando”, manifestó hoy en charla con radio Cardinal.

Gavilán, cuyo contrato con Luqueño fenece en junio del próximo año, indicó que no tiene inconvenientes en seguir y podría sumarse al proyecto en la Intermedia, todo es cuestión de hablar. “Si me tengo que quedar a jugar, me voy a quedar, no tengo problema”, alegó.

El torneo venidero de la Segunda categoría arrancará el 1 de abril y promete ser más que intenso. Luqueño está obligado a obrar su pronto retorno a la élite.

Por último, Gavilán descartó que el ambiente se haya ido de onda en el vestuario luego del último empate con Ameliano. “No pasó nada (en el vestuario), los reclamos normales después de un partido, nada más. A todos nos duele esto”, sentenció.