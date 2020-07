El experimentado zaguero no consigue evadirse por completo de la sombra de aquella edición, posiblemente el episodio que más tristeza le provocó en toda su extensa carrera deportiva.

En este sentido, Chano comentó que “a veces” se pone a mirar de vuelta los vídeos de la revancha disputada en Belo Horizonte, donde el Atlético Mineiro logró la remontada en penales y despojó a Olimpia de su cuarta Libertadores.

"Esa final no me sale de la cabeza. A veces me pongo a mirar de vuelta el partido. La copa se nos fue de las manos y es algo que lo llevaremos hasta el cajón", señaló.

En otro punto, Chano comentó que el pisotón que le metió anoche al argentino Bautista Merlini en el choque entre Guaireña y Guaraní fue sin intención y que incluso, por un momento, con la revisión del VAR, temió ver la tarjeta roja.

Por último, Candia hizo un llamado a la calma, ante las protestas de los guaireños por el que consideran fue un claro penal el que no se cobró sobre el final del partido. “Los árbitros son humanos, se pueden equivocar. Solo hay que aceptar la decisión del árbitro”, zanjó.