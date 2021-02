Hoy debía comenzar el juicio entre Alejandro Domínguez y José Luis Chilavert en el marco de la querella impuesta por el primero por difamación, calumnia e injuria, pero el ex arquero de la selección paraguaya no se presentó.

Claudio Lovera, abogado del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), indicó que se dieron dos situaciones para la suspensión de la primera jornada.

“En la Corte Suprema de Justicia se encuentra pendiente una impugnación, consecuentemente el expediente no se encuentra en primera instancia, eso determinó un primer obstáculo. Y lo segundo, que el acusado, ni su abogado, no se presentaron, desconozco los motivos”, afirmó en charla con Chaco Boreal.

“El señor Domínguez acudió como es obligación de todos los que estamos vinculados en este caso. Cumplimos con nuestra carga procesal, no así el acusado. No cumplieron con esa carga”, agregó.

Algunas de las expresiones que la parte acusatoria tuvo en cuenta para el caso tienen que ver con las afirmaciones que Chilavert publicó en sus redes sociales con relación a los patrocinantes de la CONMEBOL y la implementación de la tecnología del vídeoarbitraje (VAR).

Por su lado, Chilavert sostiene que Domínguez “chicanea” al no facilitar las pruebas que su abogado, Pedro Wilson Marinoni, requirió para justificar sus afirmaciones.

Lovera salió al paso de estas acusaciones y explicó: “En este caso particular hablamos de expresiones vertidas por el señor Chilavert que no pertenecen al campo de la crítica, y que pertenecen al campo privado. Hay reglas que diferencian a un funcionario público y uno del ámbito privado. José Luis Chilavert no pertenece, no tiene ningún interés legítimo en el contexto de lo que es la organización de la CONMEBOL”.

“Insisto, estas expresiones no pertenecen al campo de la critica, son ofensas. Podemos decir que la estrategia de la defensa (de Chilavert) fue realizar todo un ofrecimiento probatorio, entre comillas, que no están relacionados con los hechos, con el objeto del proceso, que se determinan a través de la acusación del señor Domínguez”, refirió.

“Cuando la contraparte trata de diluir el objeto, obviamente eso requiere un pronunciamiento por parte de la acusación, que es lo que hicimos. No se puede llevar la cuestión a otro aspecto que no esté referida a esclarecer para una sentencia”, sentenció Lovera.

Ahora, se aguarda una resolución de la Sala Penal de la Corte para que quede integrado el Tribunal de Apelación. Una vez resueltas estas cuestiones, se fijará una nueva fecha de audiencia.