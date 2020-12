El tres veces mejor arquero del mundo le pegó al rugbier argentino por los tuits cargados de xenofobia y clasismo que publicó entre 2011 y 2012, pero que en las últimas horas fueron reflotados por los usuarios de Twitter.

En uno de los tantos tuits de Matera, jugador del Stade Francais de la Primera División de Francia, se lee: “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc., nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”.

“Señor Pablo Matera los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas, usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada”, replicó el excapitán de la Albirroja.

Por todos esos dichos, la Unión Argentina de Rugby (UAR), además de suspenderlo, le retiró la capitanía de Los Pumas a Matera, e indicó a los técnicos que propongan “un nuevo capitán”.

Junto a Matera, Guido Petti y Santiago Socino, cuyos tuits también fueron reflotados, han sido separados del equipo argentino que se encuentra en plena competencia en el Rugby Championship (torneo compartido con Nueva Zelanda y Australia).

La UAR inició “un proceso disciplinario” contra los tres jugadores que realizaron dichos tuits y repudió “enérgicamente” los comentarios “discriminatorios y xenófobos” de los jugadores que defendían hasta este momento la celeste y blanca de rugby.