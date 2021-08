El equipo inglés le dio la bienvenida hoy al temible artillero luso.

En este sentido, Cristiano viajó hoy de Turín a Lisboa tras despedirse de la Juventus y, en ese lapso, y según recoge la prensa internacional, su agente Jorge Mendes terminó por concretar su fichaje -tras una supuesta conversación con Ferguson- por el Manchester United, terminando así con la ola de especulaciones que apuntan hacia el archirrival de la ciudad, el City.

El United, por su lado, confirmó la vuelta del goleador histórico del Real Madrid con un escueto, pero contundente, mensaje en las redes sociales.

De esta manera, Cristiano, a sus 36 años, encara el último tramo de su carrera profesional en el club con el que ganó la Champions League y desde donde pegó el salto hacia el estrellato mundial.

