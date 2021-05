En una entrevista publicada este miércoles en el diario L'Équipe, Galtier, de 54 años, explicó que después de tres años y medio en el banquillo del club norteño "necesitaba un cambio", a pesar de que aún le quedaba un año de contrato.

"Me voy del Lille con un resultado increíble, necesito otra cosa. No quiero caer en una rutina, como sucede muchas veces, como me pasó en un momento dado en Saint-Étienne (al que entrenó entre 2009 y 2017)", refirió.

El entrenador contó que el Niza y el Lyon, en Francia, y el Nápoles, en Italia, se han interesado en sus servicios.

"Nunca haré mi elección bajo el prisma financiero. Si escogiese de acuerdo a criterios financieros, no estaría más en Europa", resumió.