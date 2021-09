Es más, Tebas destacó a Real Madrid por encima de PSG. "El Madrid nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas en el control económico”, disparó

Según el dirigente, ”actualmente (PSG) tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros cuando tiene una liga donde los derechos audiovisuales han caído un 40%", explicó. .

"Es imposible que en el PSG sus patrocinadores sean el 30% más de lo que ingresan de media el United, el Real Madrid, el Barcelona… Es absolutamente imposible. El Real Madrid no será el PSG porque no entra en el juego de las trampas y no es un club de estado”, afirmó.

“Ese (injerencia estatal financiera en los clubes) es uno de los problemas que tenemos en el fútbol europeo", añadió.

Tebas, además, se refirió a la no llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid: "Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en LaLiga lo mejor", sostuvo.