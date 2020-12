​Una de las etapas más deslumbrantes de Morales se dio en el Clausura del 2015, cuando jugaba en la categoría sub 15.

Aquél año, Olimpia fue ganador de los certámenes de las divisiones Sub 15, Sub 17 y subcampeón de las divisiones Sub 14 y Sub 16.

Robert Morales anotó más de cuarenta goles con apenas 16 años. Hoy, a sus 21 se erige como una opción válida en ataque para Francisco Arce, que le hizo jugar su segundo partido en Primera con el azulgrana.

El concepcionero debutó en Olimpia en la era de Fernando Jubero. Fue el 9 de mayo del 2017 ante Guaraní, ingresando al campo de juego como relevo y fue en la fecha 15 del Apertura de ese año.

En su momento fue compañero de algunos atletas decanos que surgieron como Braian Ojeda, Kevin Fernández, Erik López y otros que fueron promocionados en el marco de potenciación de formativas del club.