Los resultados no acompañan y el panorama se pone negro para la Academia.

El dirigente Roque Cubilla aprovechó los micrófonos de la 970 AM para darle con un caño al plantel por la derrota de anoche (1-0) ante Luqueño en el Arsenio Erico.

“Nuestros laterales no están funcionando. Este Marcos Riveros no es el Marcos de antes, este argentino (Cristian Erbes) no es el gran jugador que era en Boca, creo que tiene un problema”, disparó en Futgol 970 AM.

Reconoció que parte del drama tiene su raíz en la falta de los reemplazos ideales para Gustavo Velázquez y Adam Bareiro, dos piezas fundamentales en su engranaje.

“Nosotros hacemos todo lo posible, pero no entramos a jugar por ellos. (Los jugadores) perdieron mucha plata en la Libertadores, Nacional paga buenos premios, en el vestuario se paga todo esto”, alegó.

El Trico es solitario colista del Apertura 2019. Lleva tres caídas al hilo, más los dos juegos que perdió en la primera fase previa de la Conmebol Libertadores 2019. Para colmo hasta ahora solo fue capaz de marca un gol, de pelota parada.

“Ayer me dolió que se tiren las butacas y ver como los hinchas estaban en la zona de vestuario (para criticar). Al presidente (Juan Carlos Galeano) se le subió toda la presión, nosotros somos gente que quiere a Nacional y no podemos (andar) así, arremetió.

Por último, Cubilla dijo que le tiene esperanza al trabajo de Hugo Caballero y cree que con él podrán evitar ingresar al tema promedio y a la consecuente lucha por la permanencia.