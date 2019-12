Evidentemente tocado por el episodio, el dirigente gumarelo no se guardó nada y despotricó contra los hoy franjeados.

“Puedo dar una apreciación mía: me dio pena porque son chicos que se criaron con nosotros, los trajimos del interior, los hicimos jugar. Crecieron con nosotros desde todo punto de vista y no sé... Me da esa sensación de ingratitud hacia un club que se brindó y nunca les hizo faltar nada”, disparó en charla con radio Cardinal.

Di Tore manifestó que la forma en que salieron (se negaron a renovar) solo le produce “pena” por “la ingratitud hacia nosotros”.

“Verlos con otra camiseta y besando el escudo a mí me da, en forma personal… Ya está en el olvido, sepultado. Ellos optaron por tomar otro camino y hay que respetar, son profesionales, ojalá les vaya bien”, alegó.

Por último, Di Tore hizo un llamado a la calma y aseguró a la hinchada albinegra que los refuerzos llegarán. "Los hinchas tienen que estar tranquilos. Si trajimos un gran técnico, queremos hacer un equipo respetable", sentenció.