La cúpula de institución, encabezada por el presidente Celso Cáceres Rojas, se presentó en el estadio Feliciano Cáceres para conversar con los atletas.

En este sentido, el capitán del plantel principal Aldo Quiñónez afirmó tras la reunión que se llegó a un acuerdo y “ya está todo solucionado”.

"Acabo de hablar con los compañeros y el presidente, ya está todo solucionado. El plantel está bien, fuerte con ganas de seguir mejorando”, indicó en charla con Deportes Uno.

Los jugadores no entrenaron esta mañana en reclamo por no percibir sus salarios. Sobre el punto, el tesorero Gustavo Sandoval señaló que no deben dos meses, como en un principio se dijo. "Tenemos pendiente el salario de diciembre, pero solo con algunos jugadores”, aclaró.

Sandoval no se guardó nada y puso las cartas sobre la mesa. "Si hay gente que no se siente bien en el club, es cuestión de sentarnos a hablar y el que no quiere seguir que no siga”, disparó.

“La solución es abonar con un poco de retraso los salarios y que esto quede como una anécdota. Esto no pasa de un mal entendido y de una malicia que tenemos acá en la ciudad" , sentenció el dirigente.

El plantel ya está disposición del cuerpo técnico liderado por Celso Ayala.