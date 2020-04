“Tuve una cirugía de apéndice, se me complicaron las cosas y ahora estoy de vuelta en el hospital. Lo mío era urgente y no me dio tiempo para llegar al sanatorio del seguro médico que nos da el club, por eso me operaron en el hospital regional”, contó Gamarra hoy en charla con radio Primero de Marzo.

El actual jugador ‘militar’ dice que su presente es exasperante ya que hace meses no percibe sus honorarios, tampoco los que le adeudan de su etapa en el 12 de Octubre de Itauguá.

“Es complicado, más yo que estoy en el hospital, tenemos compañeros que están necesitando del dinero para sustentar y según dijo el presidente (Jorge González - General Díaz), no está consiguiendo el dinero para pagarnos. Seguro (González) va desmentir, pero todas las mentiras que desde el año pasado estamos escuchando… otros compañeros y yo pasamos navidad sin un peso en el bolsillo dependiendo de nuestros familiares”, afirmó el atleta.

El exfutbolista Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), confirmó que está al tanto de lo acontece con Gamarra y sigue de cerca la situación del club ‘aviador’.

“Nosotros dijimos ya el año pasado que estamos muy preocupados por la situación de General Díaz y este año está pasando por la misma cosa. Desde el año pasado prometen que van hacer un préstamo para pagar, pero en esta situación en la que están con qué garantía se va pedir un préstamo y quién le va dar”, alegó Delgado.

El titular del gremio contó que Jorge González ya retiró el dinero que corresponde por los derechos de TV de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por lo que a General Díaz “ya no le queda nada (por cobrar)”.

“Le recomendamos a los jugadores que hagamos una denuncia al Ministerio de Trabajo, pero ellos no se deciden aún, tienen una paciencia inmensa y siguen creyendo en el presidente”, zanjó Delgado.

Por su lado, Gamarra señaló que necesita apoyo ya que debe realizarse más estudios para tener certeza sobre la afección que le tiene a mal traer. “Tengo que comprar medicamentos, acá nada es gratis”, sentenció.