El exseleccionado nacional vuelve al club donde dio sus primeros pasos en el fútbol europeo.

En este sentido, la institución celebró el éxito de las negociaciones con un vídeo en sus redes sociales, muy vitoreado por sus hinchas.

Barreto sirvió al NEC entre 2004 y 2007, después de su transferencia desde Cerro Porteño.

Fue una larga travesía. Tras dejar el NEC, Barreto, hoy día de 36 años, pasó por Regina, Atalanta, Palermo y Sampdoria de Italia. Es el futbolista paraguayo con más temporadas (16) en Europa y el primero en alcanzar los 400 partidos en las grandes ligas, marca que continuará ensanchando.

| The moment you hear Édgar Barreto is coming back.. #BIENVENIDOEDGAR pic.twitter.com/R2vxWk7xvw

— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 15, 2020