Mientras tanto, continúan los homenajes a su figura.

Siete profesionales de la salud son investigados por presunta negligencia médica entre declaraciones cruzadas de familiares, amigos y médicos, al mismo tiempo que se filtran a la prensa audios privados del círculo íntimo del astro del fútbol.

LOS INVESTIGADOS

- Leopoldo Luque: es el neurocirujano que lo operó de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020. Señalado por allegados y familiares como el médico de cabecera de Maradona, aunque él lo niega y asegura que el astro solo le hacía caso porque lo veía como "un amigo". Se constató que falsificó una firma de su paciente para acceder a su historia clínica en septiembre de 2020.

- Agustina Cosachov: es la psiquiatra que estuvo a cargo de sus medicamentos y de, según se desprende de los mensajes filtrados por la prensa, coordinar con Luque el trabajo del equipo médico. También es investigada por presunta "falsedad ideológica" tras ser acusada de certificar que el astro del fútbol se encontraba bien de salud sin haberlo visto.

- Carlos Díaz: es el último psicólogo que tuvo. Era el médico que más determinaciones tomaba después de Luque y Cosachov.

- Nancy Forlini: es la médica que coordinaba la internación domiciliaria.

- Mariano Perroni: era el coordinador de los enfermeros.

- Dahiana Gisela Madrid: es la enfermera que estaba en la casa cuando falleció Maradona.

- Ricardo Almirón: enfermero que estuvo en la casa la noche previa a deceso de Maradona. Fue la última persona en verlo vivo.

DOS DE SUS HIJAS DECLARAN ANTE LA JUSTICIA

Jana y Gianinna Maradona fueron llamadas a presentarse en la Fiscalía para ampliar sus declaraciones testimoniales en la causa que investiga la muerte del exfutbolista.

Si bien la primera estaba citada este jueves, finalmente su comparecencia se postergó al viernes, mientras que queda aún por designar la fecha de su hermana, que tenía que presentarse mañana y también fue postergada, explicaron a Efe fuentes de la Fiscalía, que agregaron que los cambios fueron pedidos por ellas por "cuestiones personales que complicaban su comparecencia en la fechas fijadas".

Ambas fueron, según se desprende de la investigación judicial, las familiares del astro que coordinaban con el equipo médico los pasos a seguir para la recuperación de Diego Maradona.

AUDIOS FILTRADOS Y PREOCUPACIÓN

El sitio web Infobae publicó una serie de audios y mensajes privados que se enviaron Luque y Cosachov tras la muerte del futbolista.

"Mi abogado, amigo de la familia, me dijo que me quede tranquilo. Si quieren buscar algo, ¿Qué van a buscar? Diego estaba bien de su evolución. Es un evento coronario, hay que entenderlo, lo puede tener cualquiera. Para mí no, no hay forma de que busquen algo. Para mí no se hizo nada malo, no veo una arista o una fisura ni nada", dijo Luque.

"Tenés razón, Leo. Gracias a Dios tenemos la firma de la familia hasta en la internación, tenemos el aval", respondió Cosachov, que dijo tener "cagazo" (miedo) de que la "quieran empomar" (castigar o sancionar, generalmente inmerecidamente) por los "remedios" que le recetó.

EL APUNTADO POR DALMA Y GIANINNA MARADONA

Dalma y Gianinna, hijas de Maradona con su exesposa Claudia Villafañe, consideran que el principal responsable de la muerte de su padre es el abogado Matías Morla, el agente y amigo de Maradona, la persona más cercana e importante que tuvo el astro durante sus últimos años de vida.

Según ellas, Morla manejaba la vida y la carrera del astro y era el que contrataba a los médicos, empleados de seguridad, cocineros y demás personas que estaban cerca de Maradona.

"Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos", publicó en su Instagram Gianinna Maradona, refiriéndose a Morla y Luque.

MARIHUANA, ALCOHOL Y CRITICAS AL ENTORNO

Quienes vivían con Maradona le suministraban alcohol y marihuana casi a diario, a veces para "sacarse de encima" al astro del fútbol, y eso preocupaba al cuerpo médico que lo atendía, según los audios filtrados a la prensa local.

En los mensajes se escucha como un integrante del equipo médico le avisa a Luque que en la casa del entrenador era habitual el consumo de marihuana y alcohol en los meses previos a su muerte.

En diciembre pasado, el informe toxicológico realizado en el marco de la investigación de la muerte de Maradona reveló que no había ni alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo del astro al momento de su deceso, pero sí presencia de diversos medicamentos para tratar su salud física y mental.

LA MUERTE DEL DIEZ

Maradona, de 60 años, fue ingresado en una clínica de la ciudad de La Plata el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y un día después fue trasladado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado por Luque de un hematoma subdural.

El 11 de noviembre recibió el alta médica del sanatorio, pero con una internación domiciliaria para seguir bajo tratamiento.

El 25 de noviembre falleció en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires y la autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

También descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

TRES MESES DESPUÉS, SIGUEN LOS HOMENAJES

Este jueves, como cada 25 desde la muerte del astro, el colectivo artístico Mosaico Nacional inaugurará un mosaico de Maradona.

"Es un proyecto de carácter federal. Cada 25 organizamos un encuentro entre maradonianos y maradonianas para celebrar la vida de 'el Diego' y así transformar el dolor de su muerte en un festejo popular", explicó este jueves a Efe Gonzalo López Lluch, miembro de Mosaico Nacional.

"Maradona es un genio del arte popular, la vida de Maradona nos lleva a realizar un mundial porque creemos que dio alivio y esperanza al pueblo argentino. Jugó siempre para el mismo equipo, nuestro equipo, el del pueblo nacional. Nos hizo creer que con garra todo es posible. Es un símbolo del ADN nacional", explicó.