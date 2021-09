Eduardo Berizzo ofreció su análisis sobre la dolorosa derrota de Paraguay en Quito ante Ecuador. Dijo que su equipo defendió bien, pero se dejó sorprender al final del partido. Reconoció que no se jugó bien y ahora apunta a recuperar el ánimo del plantel con las miras puestas en el crucial lance de este domingo con los colombianos.

Berizzo comenzó la conferencia pidiendo disculpas por no atender anoche a los medios de prensa tras la derrota en Quito.

Seguidamente, manifestó que la Albirroja jugó un partido “defensivamente bueno” y “sólido”, pero que “obviamente faltó la transición (al ataque)”. “A nivel ofensivo… nos faltó respuesta. Un empate hubiese premiado el esfuerzo. Sí reconozco que nos faltó el físico para dar ese pase que libere el ataque, para poder salir generando peligro”, alegó.

El seleccionador no ocultó su “decepción” por aguantar 88 minutos y recibir el gol que terminó por volcar el resultado de lado rival.

“Tenemos que recuperar a toda la gente para el domingo. Los partidos son muy disputados; Colombia es un rival difícil, así como lo somos nosotros. Es un partido que podemos ganar y generar optimismo y convencimiento”, zanjó por ese lado.

De la mano de Berizzo, la Albirroja ganó un solo partido en el camino rumbo a Catar 2022 y hoy día se estaciona en la sexta plaza, con siete puntos, fuera de la zona de clasificación.

Ahora Berizzo apunta a corregir los errores y generar un ambiente que refuerce el ánimo del plantel. “Cuando perdés todo te parece negro. Debemos recuperar (el ánimo) y trabajar, trabajar y corregir esos errores”, explicó.

Paraguay se la juega. Está obligado a sumar al menos cuatro de los próximos seis puntos que disputará en el Defensores del Chaco, primero ante Colombia y luego con Venezuela.

“Creo mucho en mis jugadores, lo que tenemos que hacer es creer, la eliminatoria todavía no llegó ni a la mitad. Hay que creer que lo que viene es mejor. Soy el primero en reconocer cuando no jugamos bien, y ayer no lo hicimos. Nos prepararemos para ganar el domingo, a eso apuntamos”, aseveró.

Por último, Berizzo restó importancia al ‘cuco’ de su selección a la hora de jugar los partidos de local. Cree que los jugadores no sentirán una presión negativa por parte del público y confía en sumar el triunfo que los devuelva a la zona de clasificación.

Como anfitrión, la Albirroja de Berizzo sólo hizo dos de nueve puntos, lo que se traduce en un 22% de aprovechamiento de la localía (2-2 con Perú, 2-2 con Bolivia y 0-2 con Brasil).