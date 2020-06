El joven lateral izquierdo del Basilea se pone a punto para la vuelta de la liga suiza de Primera División, cuya reanudación está marcada para el 19 de junio próximo.

Riveros indicó hoy en charla con Futgol 970 que anteriormente se pudo dar su vuelta al fútbol paraguayo, pero que se enfoca en pelear su estadía en el Viejo Continente.

“De que hubo posibilidad de volver (a Paraguay), hubo. Pero ahora estoy mentalizado aquí en Europa”, alegó.

Explicó que a ciencia cierta fue Olimpia el interesado en contar con su concurso. “Algún día me gustaría volver a Olimpia, pero por ahora quiero seguir en Europa”, recalcó.

Riveros sabe que los caminos del fútbol son inciertos y que deparan situaciones no esperadas. Sin embargo, se mantiene firme en no llegar a barrio Obrero. "No jugaría por Cerro Porteño. Toda mi familia es de Olimpia y yo soy socio del club desde los 12 años”, afirmó.

"Yo vine con la mentalidad de quedarme. No quiero volver todavía al fútbol Sudamericano", sentenció.