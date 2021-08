Este será el primer evento de semejante envergadura. Toda una conjunción de estrellas, y promesas, para el deleite de los amantes de los deportes de contacto.

Todas las miradas están puestas en lo que pueda hacer el compatriota Renzo Cortti, considerado el futuro de la MMA local, contra Mattfort Peterson.

En otro plato fuerte, César “Goku” Arzamendia, el primer peleador paraguayo en combatir en la UFC, volverá a presentarse en el país luego de más de 8 años de representar al deporte nacional por todo el mundo.

La cartelera principal presenta otros atractivos choques: Max vs. Izaque, “Perro” Loco vs. Buga Rodrigo, “Avispa” Ortiz vs. Karine.

El pesaje se realizará hoy desde las 18:00 en el Team Force Training Center (Manduvira y 15 De Agosto, Asunción).

Las entradas son limitadas y tienen un valor de Gs. 100.000. Pueden ser adquiridas en el edificio Multimedia (Mariscal López y MacArthur).

El Grupo Nación/Grupo Multimedia firmó un contrato de tres años con CTF MMA, la franquicia más importante de Artes Marciales Mixtas del Paraguay y una de las principales de Latinoamérica, para impulsar esta disciplina con eventos de primer nivel dentro del mundo de los deportes de contacto.

El CTF 4 “Vencer o Morir” será transmitido en vivo (desde las 22:00) y en directo por las pantallas de GEN y contará con la participación de Kike Enciso y Pope Spinzi y los comentarios de un símbolo del MMA paraguayo, el recordado Francisco Lefebvre.