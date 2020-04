​Luis Cáceres, presidente de Guaireña, comentó anoche que el club está haciendo “un esfuerzo grande” para sostener la cadena de pagos ya que perdió patrocinadores con la crisis del COVID19.

“Marzo abonamos su totalidad, los próximos meses hablaremos de un reajuste. Por suerte tenemos buena apertura de los jugadores”, indicó el titular guaireño en charla con radio Primero de Marzo.

Cáceres reveló que no se hubiese podido responder a las exigencias de los futbolista de no haber sido porque Santiago Salcedo, Ignacio Don y Salustiano Candia, los pesos pesado del equipo, donaron sus haberes de marzo y abril. “Decidieron no percibir para poder ayudar a sus compañeros”, alegó.

Guaireña venía como una tromba al momento de suspenderse el fútbol. En su primer año en el círculo de honor ya se hizo sentir con sorpresivos resultados y avizora un desempeño que promete.